Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 26.6.2019

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pitkävedon paras pelikohde löytyy illan kahdeksannesta lähdöstä, missälaittaa ravatessaan suosikki Ypäjä Louvrenkin tiukoille. Wide Gamesta saa mainion kertoimen 5,75, kun kerroinrajamme on vain 4,16.Lähtöä aikaisemmin Veikkaus on yliarvionut suosikkikolmikon voitonmahdollisuuden. Pelivalintaosuu selvästi kerrointaan 3,20 useammin. Arviomme sen toteutumiselle on 37% eli kertoimeksi muutettuna 2,70.Illan viimeisen lähdön(kerroin 3,00) ja matalan suomenhevossarjan(kerroin 2,50) ovat sen sijaan niukempia ylikertoimia ja pienen panoksen nostoja.: Wide Game 5,75***Muu voittaja 3,20**: Silver Wing 3,00*: Antin Helmi 2,50*Veikkaus sulkee kohteet klo 18.00. Pelikohteet ovat asteikolla 1-5, joista viisi tähteä on paras.