Ravivihje: Toto64 Vermo 26.6.2019

Suosikki: Neljännessä kohteessa suosikit on arvottu pahoille lähtöpaikoille eli yllätysmomenttia on ilmassa. 11 Casimir Tof on ykkösmerkki, mutta varmaksi sitä ei uskalla jättää kun Vermossa kesäkeleillä takarivistä on erittäin paha pärjätä. Hyvälläkin esityksellä on monesti totoon nousemista. Casimir Tof kilpailee nousuvireessä, sillä toissa kerralla ruuna kamppaili vahvasti kakkoseksi johtopaikalta. Viimeksi viisivuotias sai voittoa ajatellen liian myöhään vapaata 2. sisältä lähdössä, missä keulahevonen hallitsi varmasti maaliin saakka.

Haastajat: 6 Dalton Hoss on terävä avaaja, joka kamppaili viimeksi johtopaikalta totoon. Ruuna ailahtelee jonkin verran, sillä viisivuotiaalla olisi kykyjä voittaa enemmänkin lähtöjä. 12 First Revenge otti Mikkelin voittonsa varmasti. Viimeksi ruuna joutui starttaamaan kolmelle kilometrille takamatkalta kun taas suosikki pääsi johtopaikalle. First Revenge teki voitavansa 3. ulkoa, mutta jäi hyvälläkin esityksellä selvästi kakkoseksi. Kunnossa ei edelleenkään ole mitään moitittavaa.

Yllättäjät: 10 Fired Up kiersi Riihimäellä toiselle ilman vetoapua ja oli tauolta kelpo neljäs maalissa. Viimeksi ohjastaja ajoi auringontarkasti 3. ulkoa ja nosti ajokkinsa sisäkautta mukaan voittomatsiin, mutta Matter Of Course oli selityksittä parempi. Fired Up menee koko ajan oikeaan suuntaan, kun saa startteja koneeseen. 2 Ghiotti kesti Porissa johtopaikalta kakkoseksi. Ori avaa hyvin ja juossee joko keulassa tai johtavan takana. 8 Wille's Ametist teki hyviä juoksuja keväällä ja jäi sitten pienelle huilitauolle. Hevonen saattaa vaatia startteja alle ja voitto olisi ainakin pieni yllätys, kun lähtöpaikkakaan ei ole parhaimmasta päästä. 3 Nizza laukkasi epäonnekseen Kouvolassa lähtökiihdytyksessä. Tätä ennen tamma kiersi 3. ulkoa totoon kelpo tyylillä. Hyvältä lähtöpaikalta sijoitus kärjen tuntumassa on napattavissa. 4 Franklin Web kiri Kouvolassa sisäratajuoksulla mukavasti ja jatkaa tasaisessa vireessä. Tauolta palaava 1 Here Comes Marty pääsee asiallisesti matkaan ja hevonen kamppailee ensimmäisessä startissaan ensisijaisesti kärjen takana. Riihimäellä 2. ulkoa kaksariin kirinyt 9 Callela Everest ja Lappeessa hyvin taistellut mutta Lahdessa alisuorittanut 7 White Cross Bicho tulevat seuraavina.

Pelijakauma: Ghiotti (3%) on turhan unohdettu.

Juoksunkulku: Ghiotti avaa keulaan ja päästää Dalton Hossin eteensä. Avaus on reipas, mutta rauhoittuu välikierroksen ajaksi.