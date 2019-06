Ravivihje: Toto5 Kaustinen 25.6.2019

Suosikki: Avauskohteessa on hyvä huomioida, että kyseessä on volttilähtö. 6 Gresille Boko ei ole ollut kaksarissakaan sitten helmikuun lopun, mutta tamman vire on ollut toukokuun lopulta taas selvässä nousussa ja tehtävä on sopivampi kuin aikoihin. Vermon tasokkaassa Tammatähdessä hevonen latasi juoksuradalta keulaan, joten lähetystapa suosii. Kuopiossa suosikkimme tyytyi kovan kärkiparin takaa seurailemaan, mutta loppusuoraa tultiinkin todella kovaa.

Haastajat: 1 Rapid Leader masentui Vieremän kurassa raskaalla juoksulla, mutta on sen jälkeen tehnyt kaksi positiivista esitystä ja on kisan toinen ennakkosuosikki. Torniossa ruuna oli sitkeä johtavan rinnalta ja kiri Härmässä vauhtijuoksussa positiiviisesti 3. ulkoa.

7 Berto Vaikko on ollut puolestaan nousussa kesäkuun ja sarja on sattuva. Ruuna lopetti Ylivieskassa pirteästi, eikä päässyt Kajaanissa käyttämään 2. sisältä ihan kaikkia voimiaan. Jossiteltavaa ei tainnut kuitenkaan jäädä ja suosikkipari on nyt kovempaa laatua kuin viimeksi.

Yllättäjät: 4 Caraway Runner on saanut tauon jälkeen pari kisaa kroppaansa. Parannettavaa riittää ylisarjassa, mutta sitä voi aivan hyvin olla tulossakin. 2 Bonhomme ja 11 Fade To Jam ovat hevosia joilta löytyy toisinaan tarkalla reissulla vinha kiri ja niitä voi rastata mukaan, jos peliä levittää laajemmin. 3 Umberto Croft ja 8 Callaway Scoop ovat toisinaan pärjänneet tätä kovemmissakin tehtävissä, mutta tämä kausi on ollut kummallekin haastava, eikä kunto tahdo löytyä. 5 Lionize oli pirteä Oulussa, mutta ilonaiheet ovat muuten olleet harvassa.

Pelijakauma: Gresille Bokon (30 %) kuuluisi olla suosikki.

Juoksunkulku: Rapid Leader koittaa kovaa matkaan, mutta juoksuradalta taidteaan tulla vieläkin kovempaa. Gresille Boko lähtee siitä suhteessa paljon kovempaa kuin auton takaa. Berto Vaikko on normaalisti sitäkin nopeampi, mutta luopunee keulapaikastaan täydellä matkalla.