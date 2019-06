Ravivihje: Toto4 Kuopio 24.6.2019

Suosikki: 6 Knows Everything veti viimeksi keulassa raikkaalla temmolla ja tuli vain hyvän Tattoo Avengerin ohittamaksi. Esitys oli uran toistaiseksi paras ja ori tuntuu kehittyvän jatkuvasti starttien myötä. Knows Everything on päässyt viime starteissaan keulaan, mutta nyt sinne on tuskin asiaa ellei vastustajat laukkaile. Yli 50 prosentin peliosuus vaikuttaa liian suurelta tasokkaassa lähdössä, vaikka hienoja juoksuja Knows Everything on tehnytkin.

Haastajat: 2 Callela Ikaros on vakuuttanut jokaisessa startissaan ja ruunassa voi olla ainesta ikäluokkalähtöihinkin. Toissa kerralla se laukkasi lähdössä ja uudestaan vahvasta noususta reilu 500 metriä ennen maalia. Laukkaan saattoi palaa voitto, sillä niin kovaa Callera Ikaros vielä lopetti. Viimeksi Kajaanissa se laukkasi häiriöstä lähtökiihdytyksessä, pääsi lopulta toiseen ulos ja loppukirissä karkasi murskaavaan voittoon. Jos voltin kakkosrata ei tuota ongelmia ja ruuna lähtee ravia, niin se todennäköisesti pääsee keulaan ja siitä Callela Ikaros olisi paha lyötävä. 8 Mas Dominant laukkasi viimeksi Killerillä ennen lähtölinjaa jääden muista. Ruuna tuli viimeiset 2000 metriä 14,8-vauhtia ja kiri sisäpareista pirteästi perille. Maalissa näytti olevan vielä voimia tallella ja nyt vastus helpottuu pariin viime starttiin nähden.

Yllättäjät: 9 Surprise Lily on kehittynyt jatkuvasti starttien myötä ja tammassa voi olla ainesta tammojen ikäluokkalähtöihinkin. Juoksuradan paikaltaan se todennäköisesti avaa lujaa ja saa asemat kärjen välittömästä läheisyydestä. 4 Might Be Romeo palasi viimeksi Bodenissa pitkältä tauolta lupaavalla esityksellä. Lujaa avannut ori jäi lopulta johtavan taakse kenties voittovoimissaan pussiin ja startti vei todennäköisesti entisestään eteenpäin. 5 May I Know on tehnyt hyviä esityksiä tänä vuonna Tuomas Pakkasen treenistä, mutta voitto olisi yllätys näin tasokkaassa porukassa.

Pelijakauma: Knows Everythingia on pelattu liikaa (52%). Callela Ikaros jäänyt liian vähän pelatuksi (16%) ja se lyödään rohkeasti ideavarmaksi.

Juoksunkulku: Hazella ottaa ensimmäiset keulat, jotka todennäköisesti luovutetaan pois. Callela Ikaros on ravia lähtiessään ensimmäisenä kysymässä keulapaikkaa.