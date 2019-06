Ravivihje: Toto4 Rovaniemi 23.6.2019

Suosikki: 4 Samuel Von Bentz nostetaan tasaisen lähdön niukaksi suosikiksi. Ruuna on palannut parin viime startin perusteella takaisin tasolleen pienen suvantovaiheen jälkeen. Viimeksi se tuli kolmannesta ulkoa rehdisti rehdisti perille eikä hävinnyt kuin hyvälle Ditchback Dukelle. Nyt vastus helpottuu viime startteihin nähden ja samanlaisena Mika Jauholan ajokki on lähellä paluuta voittokantaan varsin sopivan näköisessä porukassa.

Haastajat: 1 Foxlander on tauluaan huomattavasti paremmassa tikissä. Se sai viimeksi sisäpareista liian myöhään kiritiloja ja sen startin saa unohtaa. Sitä ennen ruuna punnersi pitkällä kirillä toiseksi. Ykkösradalta ruuna saa loistoreissun ja vastus helpottuu viime startteihin nähden. 10 T.P.Fromadream on luokaltaan kenties lähdön kovin hevonen ja tasollaan pystyisi kukistamaan muut 20 metrin pakiltakin, mutta kunto on hienoinen arvoitus. Toukokuun alun tauoltapaluukisassaan ruuna ei vakuuttanut laisinkaan. Viimeksi Virpiniemen paikallisraveissa se meni hyvän ajan ollen toinen, mutta jäi sen jälkeen yhdestä startista pois. 9 Listas Hector voitteli viime vuonna koviakin lähtöjä ja oletettavasti parantaa nyt oleellisesti saatuaan tauolta startteja alle pitkän tauon jälkeen. Tauoltapaluukisassaan Listas Hector oli vielä kesy, mutta viimeksi loppukurvin laukkaan paloi hyvin todennäköisesti totosija. 5 Crush Hoss kiri viimeksi iloisesti voittoon toisesta sisältä, mutta vastus kovenee viime startteihin nähden. Nopeana lähtijänä Crush Hoss saanee taas hyvän reissun

Yllättäjät: 11 The Chief Of Rome on kapasiteetiltaan kova hevonen tähän porukkaan. Ruuna on paikannut kahdella viime kerralla alkulaukkansa ihan asiallisesti ja volttikiemuroiden onnistuessa Markku Rannan ajokki pystyy menestymään tässä porukassa. 8 Lady Spell on laukkaillut viime starteissaan, mutta viime Rovaniemen vierailullaan tamma meni ravia ja oli pitkällä kirillä hyvä neljäs kovemmassa porukassa. Kasiradalta tiedossa on hyvä reissu, jollaisen jälkeen Lady Spell kirii pätkän hyvin. 3 Oak Broline on luokaltaan lähdön parhaimmistoa, mutta viime starttien perusteella huippukuntoon on vielä pitkä matka.

Pelijakauma: Samuel Von Bentz on jäänyt liian vähälle huomiolle (16%). Crush Hossia on pelattu puolestaan liikaa (17%). Ylläriehdokkaista kiinnostavin on The Chief Of Rome (2%)

Juoksunkulku: Crush Hoss lähtee voltista kovaa liikkeelle, mutta sillä tuskin keulasta ajetaan. Todennäköisesti lopullinen keulahevonen on Samuel Von Bentz tai Foxlander.