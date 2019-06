Ravivihje: Toto75 Härmä Powerpark 22.6.2019

Suosikki: 6 Menoks on kilpaillut enemmän kovemmissa tehtävissä kuin sen pahimmat kilpakumppanit, mikä voidaan laskea Juha-Matti Paavolan suojatille plussana. Hevoselta on löytynyt tauon jälkeen aikaisempaa enemmän malttia, mikä on näkynyt puhtaina suorituksina. Tauon jälkeen ori on saanut menovaihteen päälle, kun Kajaanin keulavoittoa seurasi hyvä esitys Oulussa. Menoks siirtyi etusuoralla keulahevosen rinnalta johtoon ja kamppaili kakkoseksi lahjakasta Vaellusta vastaan. Härmässä Menoks on ilman muuta mukana voittokamppailussa. Pitkästä aikaa avojaloin kilpaileva ori saattaa kengättömyydestä saada yhden pienen lisävaihteen otteisiinsa.

Haastajat: 11 Råger kompuroi Vermossa laukalle, mutta muuten ori on tehnyt starteissaan kaiken oikein. Toissa kerralla ori oli selvähkö ykkönen johtavan rinnalta ja viimeksi Råger pakeni johtopaikalta maisemiin. Ori kerää koko ajan lisää rahaa ja sarjat kovenevat jatkuvasti, mutta värkeissä tuntuu olevan varaa parantaa. Råger on monipuolinen menijä, joka pystyy tekemään pitkänkin kirin takapareista. 8 Koveri starttaa kovemmassa lähdössä kuin viimeksi. Kunto on nousussa, sillä Rovaniemellä pussista irti päästyään terävästi lopettanut ori oli mainio Ylivieskassa toivottomista asemista 8. sisältä/7. ulkoa. Koverin pätkänopeus on kovaa luokkaa ja ori on osoittanut pystyvänsä voittamaan lähtöjä.

Yllättäjät: 3 Rankkari voitti viimeksi keulasta valmentajan ajamana ja piti kolme kertaa enemmän tienanneen Lumi-Masin takanaan. Toissa kerralla ruuna kamppaili johtavan rinnalta hyvin perille. Tälläkin kertaa Rankkari saattaa juosta samalla paikalla. Hevonen on kuskille entuudestaan erittäin tuttu. 2 Enon Vilppi oli hyvä voitoissaan kuukausi sitten, mutta on kysymysmerkki, kilpaileeko ori nykyään yhtä hyvässä vireessä. Toissa kerralla kuski joutui jonkin verran pyytelemään, että ori pysyi keulahevosen kannassa. Viimeksi laukka pilasi pelin alussa ja pudotti oriin 5. ulos, mistä menestyminen ei ollut helppoa. Härmässä ori päässee keulaan, mistä se pystyy paljoon. 13 Antin Onni oli Porissa mainio kirien 3. ulkoa ykköseksi ohi Rankkarin. Tällä kertaa valmentaja palaa rattaille. Antin Onni on saanut pitkältä tauolta viisi starttia alle ja kuntokäyrä osoittaa ylöspäin. 5 Tarun Tykki pystyy sopivalla selkäjuoksulla lopettamaan terävästi ja nappireissulla mikä tahansa sijoitus on mahdollinen. Torniossa ori oli positiivinen paikattuaan lähtösuoran laukan hyvin. Tarun Tykki on ominaisuuksiltaan erilainen kuin 7 Naputus, joka elää voimillaan.

Pelijakauma: Menoks (23%) maistuu kakkossuosikkina aina varmaksi asti.

Juoksunkulku: Enon Vilppi avaa keulaan ja Rankkari hakeutuu tämän rinnalle. Menoks tai Råger saattaa tehdä ajoissa ratkaisun, mutta Koverilla säästettäneen ruutia ratkaisuhetkien loppurykäisyyn.