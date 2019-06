Ravivihje: Toto65 Härmä 21.6.2019

Suosikki: 10 Juliette Lax on ollut läpi alkukauden selvästi vakuuttavin suomenhevostamma. Se on pitänyt kuukauden paussin, mutta on ollut usein pidemmiltäkin tauoilta heti hyvä ja Jussi Suominen raportoi, että kyse ei ole ollut mistään ongelmista. Takarivi on tietysti iso haitta mailille, mutta eturivi näyttää sellaiselta, että vauhtia on luvassa ja takaakin pitäisi ehtiä. Juliette Lax on ehdottomasti Toto65-rivin todennäköisin voittaja ja varmavaihtoehto, vaikka peliosuus onkin lähtöasemiin nähden kurjan korkealla.

Haastajat: 1 Liisan Tulilintu tekee nousuaan avoimelle tammahuipulle ja vauhtien puolesta se riittäisikin siellä, mutta käytöksessä olisi parannettavaa. Helätin-ajossa kuuma menijä oli kolmas vielä kahden laukankin jälkeen. Tammalla on potentiaalia painella maili jonain päivänä hurjan kovaa läpi, mutta laukkariski on ykköseltä varsinkin merkittävä ja jarrukin saattaa olla hukassa.

5 Loikkaus pinnisti Vermossa keulasta hyvin ja hävisi voitonkin vain niukasti. Tamma juoksi tuolloin jenkeillä ja olisi oikein merkittävä tieto, että jatkaako se siten, mutta valmentaja ei valitettavasti vastannut soittokierroksella.

Yllättäjät: 7 Virin Camilla on rutinoitunut tälle tasolle. Se ei riittänyt Kajaanissa oreja vastaan, mutta oli hyvä kolmas Savo-ajossa Juliette Laxin takaa 2. sisältä. Rovaniemellä loppuun saakka tittelijahdissa ollut 2 Ryti-Tyttö on ollut tällä kaudella vielä tasainen, mutta juossutkin vasta kolmesti. 9 Vieskerin Virva ja 3 Julianne Dahlia ovat ehdottomasti tulevia kuningatar-kilpailjoita, mutteivat omimmillaan maililla. Viekerin Virva voitti Helätin-ajon keulasta oikein varmasti, mutta maililla menestykset ovat olleet harvemmassa, eikä takarivi auta asiaa. 8 Kemun Muisto nappasi Vermon maililla totosijan 2. sisältä, mutta saa nyt paljon hankalamman juoksun. Viime vuonna loistanut 11 Sävel-Taika ei ole löytänyt parasta virettään tällä kaudella, mutta jossain vaiheessa huippukunnon täytyy putkahtaa esiin. Tamma ei tosin ole oikeastaan koskaan menestynyt maililla hyvänä ollessaankaan.



Pelijakauma: Juliette Lax on jonkin verran ylipelattu, mutta rivin todennäköisimpänä voittajana hyväksyttävä varmaehdokas.

Juoksunkulku: Liisan Tulilintu pystyy avaamaan tosi kovaa, mutta ei välttämättä pysty vastaamaan Loikkaukselle. Kummallakin on varmasti haluja ajaa kisa johtopaikalta.