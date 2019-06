Ravivihje: Toto4 Mikkeli 20.6.2019

Suosikki: 2 Santo Grial ei ollut toissa kerralla parhaimmillaan, kun ruuna sai olla starttia ennen helpolla treeneissä. Viimeksi nelivuotiasta viimeisteltiin terävämmin ja lopputulos oli heti eri, kun ruuna voitti keulapaikalta helposti. Lähtöpaikka on paras mahdollinen, mutta keulapaikalle Santo Grialin lähtönopeus ei välttämättä riitä. Monipuolinen menijä pystyy menestymään muualtakin ja on ansaitusti lähtönsä suosikki.

Haastajat: 3 Predator Mick voitti Vieremällä keulasta. Mikkelissäkin tamma hakeutui johtoon, mutta luovutti ensimmäisessä kaarteessa paikan pois ja vei voiton lopulta 2. sisältä. Kunto on hyvä ja Predator Mick on mukana tototaistossa. 1 Brisenda on sen verran hyvä avaaja, ettei olisi yllätys vaikka se saisi pidettyä keulapaikan nimissään. Siitä tamma voitti Vieremällä. Joensuussa hevonen jäi keulahevosen kupeelle, mistä esitys oli jälleen plusmerkkinen.

Yllättäjät: 11 Credit To Love laukkasi viimeksi lähtöön ja teki tämän jälkeen hyvän juoksun 6. sisältä. Tätä ennen ruuna oli sen verran hyvä keulasta, että mikäli ruuna pystyy samanlaiseen esitykseen ja tuuriakin on hieman matkassa 11-radalta, voittokin on mahdollinen. 6 Nerja laukkasi Kuopiossa lähtöön. Kajaanissa ruuna ravasi ja runttasi ykköseksi kärjen rinnalta. Ruuna on tarvittaessa erittäin hyvä avaaja. 7 Almost One Year ei ole viime starteissaan pärjännyt, mutta toisaalta lähdötkin ovat olleet kovatasoisia. Tällä kertaa tehtävä on haastava seiskaradalta. 12 Larry Bell olisi paremmalta paikalta ollut pelihevosia. Mikkelissä voitetaan harvoin 12-radalta eikä se ole tälläkään kertaa mahdollista ilman selvää kärjen ylivauhtia. Kunnossa Larry Bell jatkaa eikä tehtävä ole nimien puolesta ainakaan viime kertoja haastavampi. 4 Moves Like Jagger on niin kova avaaja, että se saattaa riistää keulat Brisendalta. Viimeksi 2. ulkoa kaksariin kirineen ruunan ohjastaja ei paljastanut lopullista taktiikkaansa etukäteen. 9 Different Step oli tasainen Vermossa 2. ulkoa. Tuskin kukaan odotti kummempaa suoritusta, kun alla oli taukoa kahden vuoden verran. Startti alla ori pystyy parantamaan. Lahdessa 2. ulkoa kaksariin kirinyt 10 Je Suis Justine ja Joensuussa ylivauhtia johtopaikalla vetänyt 5 Drop Of Love tulevat seuraavina.

Pelijakauma: Oikean suuntaisesti pealttu.

Juoksunkulku: Brisenda, Moves Like Jagger ja Nerja erottuvat alussa ja myös Santo Grialilla, Predator Mickillä ja Drop Of Lovella pyritään reippaasti liikkeelle. Brisenda pyrkii johtopaikalle, mutta se saattaa maksaa kovan avauksen. Ylivauhdin vaara on olemassa eli takahevosillekin voi avautua sauma pärjätä.