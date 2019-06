Ravivihje: Toto64 Vermo 19.6.2019

Suosikki: Rivin matalin sarja tuo siinäkin mielessä haasteen, että monikaan ei ole tottunut vielä juostavaan mailin matkaan. 3 Mayflower muutti keväällä Hollannista Suomeen ja on alkuvaikeuksien jälkeen tehnyt hyvää jälkeä. Teivossa tamma tykitti 4. ulkoa 11,5/700 metriä ja on nappipaikalta avainhevonen.

Haastajat: 4 Free And Happy joutui hakemaan koelähdöstä vauhtia, mutta siihen johtanut suoritus oli riittävä suoritus tähän seuraan. Ruuna kulki Porissa nimittäin pahan laukan jälkeen hylättynä 14,0/1200 metriä.

1 Prins Göran innostui viimeksi ammattikuskilla ja juostuaan pitkästä aikaa jenkeillä. Uran avausvoitto tuli 10-vuotiaana ja 77. yrityksellä. Ruunan pitäisi pystyä puolustamaan keula ja se voisi nytkin vetää pitkään.

2 Intrepid kehitti viimeksi yllättävän hyvän kirin ja viimeiset 400 metriä sujuivat parijonosta 11,4. Antti Teivainen voisi terävöittää ruunaa ensi metreistä alkaen.

11 Queen of Pirates saattaa olla lähdön lahjakkain, mutta 11-radalta voittoon on maililla monta mutkaa. Lähtöön voisi tosin olla luvassa vauhtia, joka pelastaisi paljon. Viimeksi tamma oli 2. sisältä kelpo kakkonen Redemptionin jälkeen.

Yllättäjät: 9 Amour Amiko floppasi viimeksi täysin, kun henki ei kulkenut ja on nyt iso arvoitus. Kyvyt riittävät. 7 Pillow Melody on myös arvoitus, mutta ainakin varustus viritellään maksimiin ja tamma kannattaa mahduttaa ainakin laajempiin revityksiin. 12 Tintin Journey on menestynyt tätä kovemmissakin tehtävissä. Viimeksi ruuna laukkasi johtopaikalta viimeisessä kaarteessa, mutta on vaikea arvioida oliko voimia kuinka paljon jäljellä. 10 Doolittle Laday on laukannut kolme kertaa putkeen, mutta oli sitä ennen orastavassa voittoputkessa. 5 Like a Citrinella on parantanut etukengittä ja lähdössä ei juuri statisteja ole.



Pelijakauma: Free And Happy (11 %) on paljon sekavaa tauluaan vaarallisempi. Prins Göran (9 %) on myös aliarvostettu, kun keulajuoksun pitäisi olla selviö. Queen of Pirates (19 %) on tukalalta paikalta liikaa pelattu.

Juoksunkulku: Prins Göran pitää johtopaikan.