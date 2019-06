Ravivihje: Toto5 Teivo 18.6.2019

Suosikki: 1 Shotproof lopetti hyvin Forssassa eikä ollut huono Porissakaan, missä ori jäi takarivistä peräti 6. ulos. Tällä kertaa lähtöpaikka on mainio ja hyvä avaaja pääsee valitsemaan taktiikan keulapaikan ja johtavan kannan välillä. Shotproof esitti Kouvolassa debyytissään oikeaa osaamistaan ja samanlaisena ori pystyy paljoon nytkin.

Haastajat: 5 Wilhelm Nashilla ajettiin paussilta maltillisesti 4. ulkoa, mistä ruuna lopetti asiallisesti. Wilhelm Nash oli valmentajan mukaan pyöreässä kunnossa ennen kisaa eli startti vei sitä todennäköisesti eteenpäin. Taktiikkakin lienee aktiivisempi, kun Wilhelm Nash pystyy hyvään suoritukseen johtavan rinnaltakin. Uudesta stallista aloittava 9 Starzinner omaa erittäin kovan luokan, mutta paussilta se on arvoitus. Parhaimmillaan Starzinner on kova johtavan rinnaltakin, mutta tällä kertaa sillä ajetaan ennakkokommenttien mukaan selästä. 4 Make It Quick ei ollut toissa kerralla terävimmillään takapareista. Viimeksi ruuna jäi johtavan rinnalle, mistä esitys oli OK-tasoa. Make It Quick on ollut välillä oikein hyvä eikä se ole hyvänä päivänään täysin ulkona kärkikuvioista.

Yllättäjät: 6 Robin Roof on selvästi tauluaan parempi kapasiteetiltaan, mutta paras vire on vielä hakusessa. Vermossa ruuna ei saanut täyttä mahdollisuutta 5. sisältä. Tätä ennen hevonen jäi johtavan rinnalle. 8 Por Nie Rock oli Vermossa jälleen parempi jäätyään sisäratajuoksulla pussiin. Ruunan heikkous on lähtönopeuden puute, mutta toisaalta se ei pahimmassakaan tapauksessa tule jäämään toivottoman kauas kärjestä, kun lähdössä on vähän osallistujia. 2 Issaquah Sund on selvästi tauluaan parempi, kun ruunalla on hyvä päivänsä ja pääsee juoksemaan kengittä. Porissa 3. sisältä totoon seuraillut 7 Victor Quo Vadis tähtää kärjen tuntumaan.

Pelijakauma: Kakkossuosikiksi pelatussa Shotproofissa (21%) on ideaa.

Juoksunkulku: Shotproof pitää keulat ja Starzinner pyrkii tämän kantaan. Wilhelm Nash kiertänee toisen radan veturiksi.