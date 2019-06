Ravivihje: Toto4 Turku 17.6.2019

Suosikki: Toto4-pelin avauskohde on kärkinelikon osalta varsin tasainen mittelö ja suosikiksi on tunkua. 6 El Senor Deo on pelaajien valinta todennäköisimmäksi voittajaksi. Ruuna lopetti viimeksi Teivossa keulasta kovaa, vaikka joutuikin tyytymään kolmanteen sijaan 5-vuotias on nytkin todennäköisin johtonimi ja on saamassa pelihevosista selkeimmän juoksun.

Haastajat: 3 Vitesse voitti kaksi starttia sitten Toto64-tasolla keulasta. Mikkelissä tuli häiriölaukka ja viimeksi tamma suoritti vauhtijuoksussa taustalta mukavasti. Lähtöpaikka auttaa, vaikka pelisuosikille vastaaminen ei taida alussa onnistua.

9 So Long Losersin taulussa on kuusi peräkkäistä kaksarisijoitusta hyvillä juoksuilla, mutta alla on loukkaantumistauko. Irrin mukaan hevonen ei ole mikään treenihai, joten se perusteella on vaikea arvioida kuinka valmiina hevonen palaa. Taktiikan ei ole tarkoitus olla yltiöpäinen.

8 Matter of Course aloitti uransa hyvin, oli välillä nahkeampi, mutta parantanut taas paljon etukengittä. Viimeksi tamma laukkasi hyvästä noususta menettäen aivan kärkisijan ja ennätyskin olisi komistunut noin sekunnilla.

Yllättäjät: 10 Fired Up taivalsi viimeksi taukostartissa johtavan rinnalla ja oli aivan sitkeä. 2 Rosi's Rodrigo aloittelee uusista käsistä arvoituksena, kun valmentajaa ei tavoitettu. Ruunalta nähtiin varsavuosina hyvääkin jälkeä. 11 After Knight on hieman tauluaan vaarallisempi, mutta hankalista asemista ainakin voitto yllättäisi silti.

Pelijakauma: Neljä hevosta erottuu. Matter of Course (8 %) on pelihevosista selkeimmin aliarvostettu.

Juoksunkulku: El Senor Deo pamauttaa johtoon ja eiköhän siitä ajeta. So Long Losersille kaavaillaan tauolta varsin maltillista taktiikkaa. Matkalla mennään hiljaa, ellei Utala tahdo Vitessellä johtavan rinnalle pitämään tempoa.