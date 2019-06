Ravivihje: Toto4 Riihimäki 16.6.2019

Suosikki: Avauskohde, kuten koko Toto4-peli, sai aivan uuden luonteen 80 prosenttia pelatun Give Me Matchin jäätyä aamulla pois. 6 Zingaro Dei Venti kulki synnyinmaassaan Italiassa voitokkaasti ja siihen nähden ensimmäiset Suomen startit olivat pettymyksiä. Viimeksi ori palasi parin kuukauden huililta ja esitys oli jo huomattavasti lupaavampi. Se seurasi toisesta sisältä kolmanneksi ja edelle jäi vain pari hyvää hevosta muiden jäädessä kauaksi taakse. Nopeana lähtijänä Zingaro Dei Venti päässee nyt keulaan ja näin helppoon lähtöön ori ei taida hetkeen tulla pääsemään.

Haastajat: 4 Game Of Liven tulosrivistö ei kerro täysin tamman kunnosta, sillä se on kärsinyt jatkuvasti epäonnisista juoksunkuluista. Viimeksi se tuli hyvätasoisessa Vermon lähdössä sisäratajuoksun jälkeen asiallisesti perille, mutta ravi ei ollut sulavinta mahdollista. Nyt kuski paranee oleellisesti kahteen viime starttiin nähden ja luokaltaan Game Of Live on lähdön parhaimmistoa. 9 Rock Bolt olisi parhaimmillaan ollessaan suosikki todella sopivannäköisessä porukassa, mutta viime starteissa loppusuora on ollut melkoista tervanjuontia eikä ravikaan ole miellyttänyt silmää. Vaikkei ruuna nyt parhaimmillaan olekaan niin se nousee luokallaan kärkitaistoon. 7 Callela Everest ei viimeksi pysynyt toisesta sisältä kovaa vetäneen keulahevosen kyydissä. Loppusuoralla se ajautui kuitenkin vielä pussiin, johon paloi muutama sija. Sitä ennen ruuna väläytti Vermon paikallisraveissa, jossa taakse jäi paljon enemmän tienanneita vastustajia. Callela Everest sai toki vetää keulassa haluamaansa vauhtia, mutta irtosi todella hienolla tyylillä 11,5-lopetuksessa ja siitä loppusuoran se pisteli vielä huomattavasti kovempaa. 8 Ztella Beluga on vielä kääntämätön kortti Suomen lähtöihin, mutta Ruotsissa tamma teki hyviä juoksuja ja valmentajan mukaan se tuntuu kotona todella hyvältä.

Yllättäjät: 3 Don Herkules on tauolta arvoitus, mutta tulisena starttarina se saanee unelmajuoksun ja sellaisella ainakin totosija on täysin mahdollinen. Ennakkotietojen mukaan kenkiäkin riisutaan, jolloin ruuna on selvästi parhaimmillaan. 11 Speak Of The Devil on nousuvireessä, mutta kaarteissa sillä on ollut ravin kanssa suuria ongelmia, joten ulkoratojen kiertäminen muodostuu entistäkin tuskallisemmaksi. 10 Vintage Gentleman tuli viimeksi hyvin loppua, vaikka joutui loppukurvissa kirimään Loviisan kurvia viidettäkin rataa pitkin. Sitä ennen ruuna oli tekemässä kauden parasta juoksuaan kun oli jo siirtymässä keulaan loppukurvissa, mutta sitten tuli pieni kolarinpoikanen, johon Vintage Gentleman menetti täysin vauhtinsa ja lopulta tuli laukka. Ilman hässäkkää se olisi taistellut voitosta ja reilusta ylisarjasta huolimatta ruuna ei ole ulkona tässäkään.

Pelijakauma: Give Me Matchin prosentit perinyt Zingaro Dei Venti olisi nykyisellä osuudellaan (68%) vuoden ylipelatuin, mutta prosentit tulevat elämään päivän aikana todella voimakkaasti. Joka tapauksessa Hannu Lindströmin kaksikko Callela Everest & Ztella Beluga jäänee aliarvostetuksi.

Juoksunkulku: Don Herkules ja Zingaro Dei Venti ovat eturivin nopeimmat, jälkimmäinen pääsee keulaan. Callela Everestilla ajetaan voimalla eteenpäin ja avauspuolikas voi olla vauhdikas.