Ravivihje:Toto75 Kouvola 15.6.2019 – Kymi GP kierroksen kliimaksina

Suosikki: 6 Cameron Evo on tehnyt pelkästään hienoja juoksuja siirryttyään Harri Koivusen talliin. Kajaanissa ori kiersi alkumatkalla hänniltä johtavan rinnalle, josta se taisteli hienosti, vaikkei saanut aivan nitistettyä keulassa häärinyttä Callela Ladybossia. Eturivi näyttää sellaiselta, että asiallisesti avaavalla suosikilla on hyvä mahdollisuus hakea keulapaikka avauspuolikkaan aikana ja kisa olisi silloin hyvin pitkälle ajettu sen pussiin.

Haastajat: 4 Hotshot Luca oli Kultaloimessa johtavan takaa suosikin edellä, mutta se jäi silloin tämän taakse pussiin. Ori oli Vermossa rankalla reissulla todella mainio, kun se juoksi ensimmäistä kertaa sitten Kuopio Stakes -finaalin kengittä ja jenkeillä. Eliitissä tehtävä oli taktiikkajuoksussa hänniltä toivoton, eikä loppukaarteen laukkaan mennyt kärkisija. Hotshot Lucan toiveet piilevät voiton suhteen siinä, että se saisi alussa pidettyä Cameron Evon ulkopuolellaan, muttei se ole ainakaan todennäköisin skenaario. Alustava balanssi- ja kärryinfo laskevat pelimielenkiintoa.

3 Callela Lisbeth nakkaa ensimmäisenä johtoon ja todennäköinen juoksupaikka on sitten jomman kumman edellä mainituista takana. Solvallassa juoksu meni hankalalta paikalta mahdottomaksi. Tammaderbyssä 5-vuotias kiri 3. sisältä napakasti ja on vastaavalla kirillä tässäkin vaarallinen.

Yllättäjät: 1 Jack Vader on saanut pitkästä aikaa hyvän lähtöpaikan. Ruuna ei ole mikään raketti, mutta pääsee nyt kuitenkin juoksemaan sisärataa. Kengät riisutaan ja sillä balanssilla ailahteleva hevonen on ollut aivan eri tasolla. 5 Twist of Fate ei ole saanut ihan parasta irti vielä pitkän tauon jälkeen, mutta parantaa varmasti starttien myötä, eivätkä nuo kaksi ensimmäistäkään kovissa seuroissa ole olleet ihan saamattomia esityksiä. 7 BWT Caesar ja 9 Builder's Caviar karsiutuivat Suur-Hollola -ajossa alkukilpailuvaiheessa. Ensimmäinen kiri taustalta viimeisen tuhannen 11,4 ja oli paljon sijoitustaan parempi. Jälkimmäinen kilpaili ensimmäistä kertaa yli puoleen vuoteen ja senkin pitkä kiri oli aivan sitkeä. Builder's Caviar jäi startin jälkeen Suomeen ja Timo Korvenheimolle, joten arjessa on tapahtunut isoja muutoksia. 8 Mark More on loistanut rahasarjoissa, eikä ole ihan nolo menijä tällekään tasolle, mutta lähtöpaikka tuo menestyksen kannalta melkoisen murheen. Killerillä ruuna kiskoi keulasta kirilenkin 12,2 ja voitti pystyyn, mutta vastus on nyt aivan eri tasoa. Ikäluokkamenestyjä



Pelijakauma: Ei ihmeitä. Cameron Evo on yksi kierroksen selkeimmistä suosikkivarmaehdokkaista.

Juoksunkulku: Callela Lisbeth on aluksi nopein, mutta huolii selän eteen. Hotshot Luca, Twist of Fate ja Cameron Evo kiihdyttävät keskeltä rataa kaikki kovaa ja varsinkin Hotshot Lucan ja Cameron Evon välinen taisto on voiton kannalta lähdön olennaisin. Suosikkitapaus on, että Cameron Evo onnistuu nipistämään kolmikosta parhaiten ja hakemaan keulapaikan Callela Lisbethiltä.