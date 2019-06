Ravivihje: Toto4 Teivo 14.6.2019

Suosikki: 16 Staro Miami teki upean kolmevuotiskauden ollen Oaksissa kakkonen samoin kuin Breeder's Crownissa. Molemmissa voiton vei Daniel Redénin valmentama ja Örjan Kihlströmin ohjastama Conrads Rödluva. Staro Miami avasi kautensa Solvallassa, missä tamma voitti keulasta näytöstyyliin. Kun kovimmat kisat ajetaan luonnollisesti autolähtönä, tamman volttiennätys on pysynyt maltillisena. Teivossa hevonen starttaa niin sopivassa aikatasoituslähdössä ettei siltä voi odottaa kuin voittoa.

Haastajat/yllättäjät: 6 Fullhand Comery nousee lopulta selvähköksi suosikin ykköshaastajaksi, mutta totuus on että hevosilla on järkyttävä luokkaero eikä 20 metrin etumatka todennäköisesti ole riittävä. Porissa Fullhand Comery voitti helposti keulasta, mutta viimeksi meno ei ollut yhtä terävää 5. ulkoa ja hevonen tyytyi lopulta seurailemaan. Hyvänä päivänään Fullhand Comery pystyy parempaan. 2 Majestic Man alisuoritti Riihimäellä, mikä mietitytti taustajoukkoja etukäteen. Ruuna avaa hyvin ja pystyy nappaamaan keulapaikan, mistä se on keskinkertaisenakin päivänä tototaistossa. Sen verran kahden kerroksen väkeä lähdöstä löytyy. Myös selkäjuoksu on vaisun viime kisan jälkeen vaihtoehto.

Pelijakauma: Staro Miami hoitaa ilman suurta epäonnea leiviskänsä ja on itseoikeutettu varma Toto4-riveihin.

Juoksunkulku: Majestic Man katsoo ensimmäiset keulat ja päästänee tämän jälkeen Fullhand Comeryn eteensä. Staro Miamilla tehtäneen aikainen ratkaisu, kun keulapaikka on tammalle tarjolla missä vaiheessa juoksua tahansa.