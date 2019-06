Ravivihje: Toto65 Seinäjoki 13.6.2019

Suosikki: Aikaistettu ajankohta ja sääntömuutokset taisivat tehdä hallaa suomenhevosten Ilkka-ajolle, kun karsintoja ei saatu kasaan ja suoraan finaaliinkin löytyi vain 7 osallistujaa, vaikka tarjolla on peräti 7000 euroa. 6 Likser vaelsi pitkään varjojen mailla, mutta oli viimeksi taas hyvä ja löi näytöstyyliin kovempia vastustajia kuin mitä torstai-illan suurkilpailussa on mukana. Ruuna on aiheesta suursuosikki ja voittaa, mikäli pitää tasonsa edes jotenkuten.

Yllättäjät: 8 Rallan Salaman menossa on hyviäkin elementtejä, mutta otteet ovat olleet epävarmoja jo pitkään. Viimeksi ori pysyi kasassa ja oli johtavan kannasta asiallinen. Aivan kaikkea ei taidettu päästä ottamaan tuossa irti ja ehjän startin päälle on hyvä rakentaa. 3 Kaappi voitti marraskuun lopulla ajetun edellisen Ilkka-ajon näytöstyyliin. Kauden avauksen perusteella ori on kehittynyt 5-vuotiaaksi ja on varmasti menossa terävämpään suuntaan, kun tauolta on alla kaksi starttia. 7 Warre esiintyi lupaavasti 3- ja 4-vuotiaana, mutta viime kaudella oli paljon ongelmia. Nyt ori palailee kurkkuleikkauksen jäljiltä. Taukostartti oli tasainen, mutta valmentajan mukaan hevonen meni sen myötä selvästi eteenpäin. 1 Tuurin Elli ei ollut viimeksi oma itsensä ja nyt sen pitäisi olla parempi. Vastassa on kuitenkin selvästi enemmän tienanneita ja ainakin voitto olisi iso yllätys taustajoukoillekin. Varmistunut 2 Koljanteri on nousuvireessä, mutta sillekin vastus vaikuttaa ikäluokkakilpailussa aika suolaiselta.



Pelijakauma: Likser (83 %) on jonkin verran liikaa luotettu, mutta erittäin todennäköisenä voittajana silti selkeä varmavaihtoehto. Rallan Salama (2 %) ja Kaappi (3 %) ovat aliarvostetuimmat haastajat.

Juoksunkulku: Tuurin Elli johtaa alun, mutta Kaappi pyrkii nopeasti haastamaan. Likserilla isketään takamatkaltakin pian kärjen kimppuun ja eiköhän suosikki ole lopullinen johtonimi.