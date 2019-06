Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 12.6.2019

Illan seitsemännessä lähdössä suosikkimmeon Veikkauksen papereissa vasta kakkossuosikki. Kerroin 3,10 on selvästi pelikelpoinen arviomme ollessa 37% ja kerroinrajan 2,70. Veikkauksen suosikki Better Boss on kova vastus, mutta Ypäjä Louvren ulkopuolelta sen kuuluisi olla haastaja yhdessä Borgmesterin kanssa.on peruskapasiteetiltaan kova menijä eikä se ole juoksunkulusta riippuvainen. Kerroin 8,00 riittää peliin, mutta panos on hyvä pitää maltillisen tauostakin johtuen.Kylmäveristen lähdössä pääsemme pelaamaan todennäköisintä voittajaa, kunsaa kelpo kertoimen 1,95. Kerroinrajamme oriin voitolle on 1,82. Sheikki nousee pelikelpoiseksi, kun harvoin ykkösenä maalilinjan ylittävän Uljas Suomalaisen voitonmahdollisuutta on kertoimissa ylikorostettu.Uccio on lähtöönsä selvä suosikki, mutta lähdöstä löytyy muitakin mahdollisia pärjääjiä, mm. Lily’s Star ja Ulk Delle Selve. Pelivalinnastasaa niukan ylikertoimen 2,95.Mikäli stayer -koitoksen Dark Defenderin kerroin pysyy yli 11:ssa, voi sitä harkita pienellä peleihin edellä mainittujen lisäksi.: Ypäjä Louvre 3,10***: Wilhelm Nash 8,00*: Sheikki 1,95*: Muu voittaja 2,95*Vermon ravien pitkävetokohteet sulkeutuvat keskiviikkona kello 18.00. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.