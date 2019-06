Ravivihje: Toto64 Vermo 12.6.2019 – 50000 euroa ekstraa

Suosikki: 3 William Pine on käynnistellyt kesäkauttaan kolmen startin verran ja nousuvirettä on otteissa havaittavissa. Ruuna ei ole vielä päässyt keulaan näyttämään osaamistaan, mutta Vermossa siihen on hyvä mahdollisuus. Keulapaikka olisi Vermossa kesäkelillä kuin puoli voittoa. Teivossa sisäradalta vaapata saatuaan hyvin lopettanut ruuna äi Lahdessa 6. ulos, mistä loppuveto oli asiallista tasoa. Tällä kertaa lähtöasetelmat ovat William Pinen puolella ja ruunasta pitää aloittaa rastaaminen.

Haastajat: 2 Zo Zo Hoss oli Kuopiossa upea haettuaan johtopaikan ensimmäisellä takasuoralla. Ruunalle on harvoin tarvinnut näyttää soosoo -sormea laukan takia mutta tällä kertaa hyppy tuli alussa ilman näkyvää syytä. Vermossa lähtöpaikka on paras mahdollinen ja tiedossa on reissu kärkipäässä. Kyseessä on hyvä avaaja muttei yhtä räjähtävä kuin William Pine, joka on todennäköisin keulahevonen. 6 Wilhelm Nash ei paussilta ole valmentajan mukaan parhaimmillaan, kun voittamisen jalon taidon osaava ruuna on pyöreässä kunnossakin. Monella lähdön osallistujalta puuttuu tuore huippunäyttö, mikä nostaa Wilhelm Nashin osakkeita. Ruuna on tauoltakin huomioitava. 1 Conny Sisu kilpailee selvässä noususuhdanteessa. Teivossa 3. ulkoa ylivoimaisen Jugadorin takana kakkoseksi lopettanut ori pääsee nyt ykkösradalta huippuasemiin.

Yllättäjät: 7 Robin Roof ei Lahdessa esittänyt parastaan 2. ulkoa. Teivossa ruuna puolestaan jäi kuolemanpaikalle, mistä hevonen kamppaili viidenneksi. Robin Roof pystyy selvästi nähtyä parempaan ja kuuluu useaan merkkiin mukaan peleihin. 4 Por Nie Rock lopetti Lahdessa sisäratareissulla ykköseksi ja Solvallassa ruuna teki tasaisen suorituksen 5. ulkoa. Kunnossa ei ole moitetta, mutta mailin matkassa sen sijaan on. Ruuna on tasavauhtinen menijä joka olisi parempi pitemillä matkoilla. 9 Sahara Rouge kiri Porissa 2. ulkoa kaksariin Bret Bokon takaa ja otti Kaustisella sopivassa lähdössä omansa johtavan kupeelta. 8 Make It Quick teki upean juoksun toissa kerralla Lahdessa kierrettyään johtavan rinnalle. Viimeksi ruuna oli nahkeampi matkan aikana eikä laukkaan loppusuoralla tainnut mennä terävin sijoitus. Menestyminen on kasikaistalta hankalaa samoin kuin kovassa lähdössä kilpailevalle 5 Frosty Vicelle, joka kiri Kausalassa kärkeen 4. ulkoa.

Pelijakauma: Oikein pelattu.

Juoksunkulku: William Pine hankkii kiihdytyksessä yliotteen Zo Zo Hossista ja avaa johtopaikalle. Tämän jälkeen paikka johtavan rinnalla on tarjolla Wilhelm Nashille, mikäli tämä on valmis vastaanottamaan löylynlyöjän paikan.