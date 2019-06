Ravivihje: Toto5 Pori 11.6.2019

Suosikki: 6 Enjoy Pepper ailahtelee, mutta on avainhevonen mielimatkallaan, varsinkin kun moni muu kova on hankalissa lähtöasemissa. Tamma kiri Teivossa peräti 11,0/700 metriä ja ehti viime aikojen menestyshevosen Leon Cogerin tuntumaan. Tehtävä haiskahtaa nyt keulajuoksulta, mutta ei ole ollenkaan sanottua, etteikö selkätaktiikka sopisi nykyisin paremmin. Ainakin Mikkelissä tuli keulasta uuvelo, mutta silloin juostiin toki täyttä matkaa.

Haastajat: 11 Hijack'em puristi Jokimaalla komeasti ykköseksi johtavan rinnalta. Solvallassa juoksu meni tätä vastaavista lähtöasemista mahdottomaksi ja ruunalle taisi jäädä taustalla hieman voimiakin.

8 Cousin Evert on edelliseen verrattuna sentään eturivissä, muttei senkään kiihdytyspaikkaa kehumaan pääse. Ruuna esiintyi ennen Härmän voittoaan monta kertaa peräkkäin sijoitustaan paremmin, joten kunto on ollut kohdallaan jo pidemmän aikaa, vaikka taulu on hieman sekalaisessa mallissa.

10 Jimmy Ray masentui viimeksi johtopaikalta saatuaan prässiä pariinkin otteeseen. Ruuna on parempi selkäjuoksulla ja sellainen tulee takarivistä nyt väkisinkin. Kaustisella nopea menijä tulitti parijonosta 11,2/700 metriä ja sellaisella kirillä ehtii Porin pitkällä suoralla kauempaakin.

4 Stonecapes Poen taulu ei lupaa paljoa, mutta terveysmurheista kärsinyttä tammaa ei passaa unohtaa. Valmentajan mukaan suunta on parempaan ja hevosena se ei häpeä tässä kenellekään. Tauko on pitkä, mutta alla on sentään ihan vauhdikas hiitti.

Yllättäjät: 5 Goody Tooma on startannut pitkän paussin jälkeen kolme kertaa ja viimeksi kiri irtosi 4. sisältä jo aivan terävästi. Nopea avaaja pääsee hyviin asemiin ja tällä parannustahdilla kohta voisi tulla jo ihan kärkisija jossain. 1 Bonhomme on kirinyt viimeisissään asiallisesti parijonosta ja on vielä ehdottomasti parempi päästessään juoksemaan sisärataa. Ruuna voi toki jäädä aika ongelmallisiin asemiin sisäradalle, mutta kuuluu laajempiin revityksiin mukaan. 2 Bewitch Boy pääsee myös kovaa, mutta on pohjimmiltaan enemmän seurailija kuin ohittelija.

Pelijakauma: Lähtö on huomattavasti alustavaa pelijakaumaa tasaisempi, eikä esimerkiksi Enjoy Pepper (31 %) ole laisinkaan peliosuuteensa verrattuna riittävän varma suorittaja.

Juoksunkulku: Bewitch Boy, Goody Tooma ja Enjoy Pepper kiihtyvät liukkaimmin. Jälkimmäisin on todennäköisin keula. Lähdössä lienee sen verran vauhtia, että heikkojen paikkojen pelihevoset iskevät vasta kirissä.