Ravivihje: Toto4 Oulu 10.6.2019

Suosikki: Kahden aika selkeän Toto4-kohteen jälkeen kolmannessa onneksi haasteet lisääntyvät. Ne lisääntyvätkin siinä määrin, että jo ykköshevosen nimeäminen on vahvasti makuasia, eikä mikään itsestään selvä valinta. Pelaajien selvähkö ykkösvalinta on 8 Erica Field. Tamma on tehnyt monta hyvää starttia putkeen ja nappasi Kajaanissa Toto75-tasolla kakkosen, mutta 8-radalta hevosesta on hyvin vaikea saada ainakaan suosikkina kiinnostavaa pelikohdetta.

Haastajat: Sähäkkä 6 Salama Sea voitti suoraan tauolta tätä sopivamman tehtävän, mutta voi jatkaa menestyskannassa, vaikka rima nousee. Ruuna on lähellä päästä tässä johtoon ja se olisi tasaisessa lähdössä iso etu. Viimeksi Salama Sea hyökkäsi joukon hänniltä viimeisellä takasuoralla ja leiskautti lyhyellä matkalla itsensä kaikkien ohi karkuteille.

7 Enter Mayweather olisi ansainnut alkukaudella paljon enemmän, mutta heikko kiihtyvyys ja tasavauhtisuus on syönyt tulosta. Ruuna on tosi vaarallinen, mikäli lähtöön saadaan vauhtia ja sellaista voisi olla tulossakin. Vieremän Toto75-lähdössä 4-vuotias pujotteli hänniltä vahvasti, mutta laukkasi loppusuoran alussa ainakin kakkosen.

1 Outfield Olga on juossut edellisen tapaan arvolähtöjä ja hyviä suorituksia on jo monta putkeen. Rovaniemellä tamma punnersi tosi rehdisti johtavan rinnalta. 5-vuotias saa ykköseltä nappireissun ja on varmasti vaarallinen, mikäli kirissä löytyy tiloja.

3 Backward's Boy laukkasi Kajaanissa, mutta oli Vieremällä oikein rehti johtavan rinnalta ja Oulussakin nähtiin pirteä kiri.

11 Alladin Bro oli Rovaniemellä tasapaksu, mutta Forssin käsissä on nähty huomattavasti terävämpiä suorituksia. Ruuna sai Kajaanissa myöhään tilaa ja tulitti loppua esimerkiksi selvästi kovempaa kuin tämän kisan pelisuosikki Erica Field.

9 Lovely Easy on tarkan juoksun hevonen ja nyt hyvissä tarkkailuasemissa. Viimeksi tamma pudotti kierroksen jälkeen johtavan rinnalta 2. sisälle, mutta tyytyi seurailemaan. Se oli kylläkin tätä tasokkaampi lähtö.

2 Enigma Sisu aloittaa Suomessa ja pitkältä tauolta. Ruotsin starttien perusteella kyseessä on hyvä avaaja ja valmentajan kommentit viime harjoituksista ovat varovaisen positiiviset.

Pelijakauma: Todella tasaisessa lähdössä ei kenellekään anneta yli 16 prosentin arviota. Alussa kärkipaikat miehittävät Salama Sea (7 %) ja Enigma Sisu (3 %) ovat kiinnostavimmat haut, eikä kurjan paikan Erica Field (25 %) saisi erottua näin paljon.

Juoksunkulku: Enigma Sisu ja Salama Sea käyvät keulataiston. Vauhti voi mennä reippaaksikin ellei jälkimmäinen pääse alussa suosiolla ohi. Monella riittää kirivoimaa ja viimeistään viimeisellä takasuoralla kirikaistoille on paljon tunkua.