Ravivihje: Toto4 Joensuu 9.6.2019

Suosikki: 5 Hard To Trick onnistui peli-ideana Kajaanin T75:ssä. Martti Pellikan suojattu on ollut usein aliarvostettu peleissä, mutta tällä kertaa pelaajat ovat osanneet rastia sen ihan oikein suosikiksi. Jos Hard To Trick pääsee ilman revitystä keulaan, tammaa on vaikea voittaa.

Kajaanissa Hard To Trick haki 1. takasuoran päätteeksi keulat ja sai sitten rauhoittaa vauhtia. Se kesti ykköseksi 14-vauhtisessa lopetuksessa, vaikka Dilba Sisu ja Justine Case lähestyivät lopussa uhkaavasti. Edellisissä juoksuissa tammalla oli epäonnea.

Haastajat: 11 Johnny Flame voisi vireensä puolesta olla suosikki, mutta jää lähtöpaikkansa vuoksi rankingin kakkoseksi. Kunto ruunalla on silkkaa timanttia. Toissa kerralla Kuopiossa Johnny Flame oli suorastaan vallattoman hyvä johtavan rinnalta ja pakeni lopussa ylivoimavoittoon ennen Milla Sonikia. Viimeksi juuri samanlainen lähtöpaikka kuin nyt tuotti tappion ylivauhtisessa juoksussa. Vaikka ruuna kiri 5. ulkoa upeasti kolmatta neljättä rataa pitkin, tuloksena oli vain kakkostila nappireissun sisäradalla saanutta Rebel Rapidia vastaan. Viime kaudella kovaa kapasiteettia esitellyt 1 She Is Cecilia paljasti nousukuntonsa Killerin-startin vinhalla loppuvedolla sisärataa ja ohituskaistaa pitkin. Viimeksi Vieremällä tamma teki rehdin 1000 metrin kirin 4. ulkoa ilman vetoapua. Hyvä avaaja sai mainion lähtöpaikan.

Yllättäjät: 6 Pam Hallover meni talvella hienosti, mutta sairasteli keväällä ja palaa nyt parin kuukauden tauolta. Tallitietojen perusteella ruuna voi olle heti hyvä. 3 Winzet oli toissa kerralla vaisu, mutta viimeksi taas hyvä. Ruuna matkasi T75-lähdössä vaikeissa asemissa 7. ulkona ja spurttasi loppusuoran joukon parasta vauhtia ulkoratoja pitkin.

Juoksunkulku: Monta kovaa avaajaa eturivissä She Is Cecilian, 2 Midnight Moverin ja Pam Halloverin johdolla. Hard To Trick on todennäköisin keulahevonen lopulta, mutta kiihdytys voi venyä.

Pelijakauma: Ei huomautettavaa.