Ravivihje: Pitkäveto Jyväskylä 8.6.2019

Killerin T75-ravien viidennen lähdön Callela Louis pilasi Kuopio Stakesin finaalissa pelinsä ensimmäisen kurvin alun laukkaan avojaloin. Karsintalähdössä se kiri 2. ulkoa todella vauhdikkaasti keulasta voittaneen Graceful Swampin kupeelle. Täydellä matkalla suosikkimme laukkariski on pienempi kuin Kuopion kiivaalla maililla. Callela Louis saa pitkävedossa kertoimen 3,60, mikä ylittää todennäköisyysarviosta johdetun pelikelpoisuuden rajamme 2,95 miellyttävän reilulla marginaalilla.Yllättäjäosastosta peleihin nousee 8. lähdön Marshall Match. Se on voittanut tänä vuonna kolmesti, mutta on ollut välillä myös epävarma. Kolme kilpailua sitten se laukkasi kovassa lopetuksessa voittotaistosta kuolemanpaikkajuoksun jälkeen maalisuoralla. Sen jälkeen ruuna liiteli SHKL Cupin karsinnassa 3. ulkoa omaa kyytiään halittuun voittoon ohi vetoapua tarjonneen ja taas vastassa olevan Mas Dominantin. Finaalissa Marschall Match laukkasi omia aikojaan 3. ulkoa 800 metriä ennen maalia. Tarjolla oleva kerroin 9,00 kattaa epävarmuustekijät helposti. Kerroinrajamme painuu kuuden pintaan.Kohde 7682: Callela Louis 3,60 ***Kohde 7685: Marshall Match 9,00 *Jyväskylän ravien pitkävetokohteet sulkeutuvat lauantaina kello 14.30. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.