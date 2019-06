Ravivihje: Toto75 Jyväskylä 8.6.2019

Suosikki: Jos välillä peitsaamiseen sortunut 1 Tähen Toivomus pysyy niin sanotusti raiteillaan, oriissa on Killerin Kimarassa vastustajille työmaata enemmän kuin tarpeeksi. Se joutui päästämään viimeksi keskipitkän matkan Kirppu-ajossa ilmiömäisen juoksun tehneen Fiilingin lopussa ohitseen kalkkiviivoilla, mutta sai puhtaat paperit. Oriin voi uskoa olevan lyhyemmän starttivälin ansiosta taas jonkin verran terävämpi. Kun Tähen Toivomus starttasi vastaavalta ykkösradalta huhtikuun lopussa Porissa, se sooloili ylivoimaisen keulavoiton loistoajalla 22,0a/2100a.

Haastajat: 7 A.T. Veeti on kehittynyt vielä 13-vuotiaana upeasti. Oriille voi povata jo iloisia hetkiä jopa elokuun kuninkuuskilpailuun. Hevosen paras puoli on ollut peräänantamattomuus juoksupaikkoja katsomatta, mutta sen pätkänopeus on myös kasvanut kaiken aikaa. A.T. Veeti on ollut kaikissa kolmessa viime juoksussaan loistava kärkihevosen ulkopuolelta Tähen Toivomuksen Porin voittostartti mukaan luettuna.

6 Vixusin nousu ikäluokkalähdöistä huippujen karkeloihin ei ole tuonut vielä menestystä, eikä oritta voi nostaa kuumimpien pelihevosten joukkoon. Se seuraili viimeksi 2. sisältä totoon, mutta jäi selkeästi Josveisin ja A.T. Veetin varjoon.

9 Larvan Hurmos ei ollut toukokuun ensimmäisissä starteissa oma itsensä, mutta sillä on ollut niiden jälkeen toinen ääni kellossa. Ori voitti Vermossa ja Porissa keulasta, jonne eteni jälkimmäisessä juoksussa päätöskierroksen alussa. Koska vastus kovenee Kimarassa hurjasti, Larvan Hurmos jää haastajakastin alapäähän.

Yllättäjät: 2 Vixen on kovassa kunnossa, mutta epävarmuus on häirinnyt sitä. Ori laukkasi Erkon Pokaalissa viimeisen takasuoran lopussa, kun pyrki kärkimatsiin ja viimeksi Kajaanissa myös kesken nousunsa päätöslenkillä. Se lopetti Kajaanissa hyppynsä jälkeen vielä hyvin ja ehti kolmanneksi.

3 Rapin Aatoksella on takana hyvä kevät. Umpirehti menijä on kirinyt kaikissa kilpailuissaan vahvasti. Hitaasti avaava ori saavutti viimeksi 3. ulkoa kuolemanpaikalta voittanutta A.T. Veetiä ja keulassa juossutta 12 Caijusta, muttei ehtinyt uhkaamaan näitä vakavasti reippaassa lopetuksessa. Jos kärki sortuisi ylivauhtiin, voimahevonen voisi jyrätä lopussa vaikka kuinka korkealle.

Lujaa avaava 5 Välkyn Tuisku on löytämässä huippukuntonsa. Se kiri toissa kerralla maalisuoralla hänniltä pirteästi kakkoseksi ja oli melko selvästi vahvempi kuin 4 Pyörylän Paroni. Viimeksi ori jäi voimissaan pussiin sisäradalle.

Pelijakauma: Tähen Toivomus on kuumentunut liian suureksi suosikiksi ja myös Larvan Hurmosta on pelattu liikaa. Vixen ja Välkyn Tuisku ovat jättiedullisia merkkejä.

Juoksunkulku: Radoilla 1 ja 4-6 on riuskat avaajat. Tähen Toivomus on todennäköisin kärkihevonen, vaikka menettäisi keulat kiihdytyksessä.