Ravivihje: Toto4 Ylivieska 7.6.2019

Suosikki: Rivin päättää tasainen tammojen Helätin -ajo. Niukka ykkösmerkkimme 7 Julianne Dahlia kohtaa aikaisempaa sopivamman vastuksen ja kuuluu ensimmäisenä lapulle. Seinäjoella 5. ulkoa asiallisen kirin tehnyt menijä jatkoi Vermossa hyviä esityksiään 4. ulkoa. Kuopiossa tamma oli tasainen 4. sisältä, mutta toisaalta vastuskin oli ensiluokkainen Juliette Laxin johdolla.

Haastajat: 12 Liisan Tulilintu on viime aikoina kulkenut ravia, mutta epäonnistumisriski on aina olemassa erittäin menohaluisella kilpurilla. Viimeksi tamma ravasi kiltisti takarivistä ja teki 4. ulkoa mukavan kirin. Lähdön uusinnat ovat aina olleet hankalia, sillä Liisan Tulilintua on vaikea hillitä ja saada rauhoittumaan. Niin kävi viimeksikin. Aikaisemmissa kisoissa tamma oli hyvä keulasta reippaalla matkavauhdilla. 5 Vieskerin Virva ei väsy ensimmäisten joukossa, mutta päivän kunto on selvä kysymysmerkki. Vermossa tamma teki mukavan lopetuksen, mutta Kokemäellä hevonen ei pystynyt sopivassa seurassa nousemaan kärkitaistoon. Teivossa paha alkulaukka pilasi pelin heti kättelyssä.

Yllättäjät: 9 Tutun Impi on ollut viime aikoina erittäin hyvä. Oulussa tamma lopetti 6. ulkoa totoon ja viimeksi hevonen jäi vaille kiritilaa. 10 Ryti-Tyttö on ollut tauon jälkeen tasainen lopussa. Tamma parantaa kaiken aikaa, eikä kuninkuusraveihin tähtäävällä menijällä kärkisija ole tässä vaiheessa tärkeintä vaan nousujohteinen suorittaminen. Jo sijoitus kärjen tuntumassa kävisi taustajoukoille hyvin. 2 Sävel-Taikaan pätevät samat sanat kuin Ryti-Tyttöön. Suorittaminen on ollut vielä kaukana parhaastaan, mutta tamma tulee vielä varmasti starttien myötä. 4 Vilma Lyydia meni Vieremällä keulaan, veti reipasta ja oli maalissa neutraali viides. Ohjastaja odotti tasaisemmalla matkavauhdilla parempaa. Seinäjoella keulasta kakkoseksi kamppaillut 6 Hilin Ihme ja erittäin ailahteleva, tuulennopea 3 Loikkaus kärkkyvät suosikkien epäonnistumista.

Pelijakauma: Oikein pelattu.

Juoksunkulku: Loikkaus katsoo ensimmäiset keulat ja tämän jälkeen Hilin Ihme tai Julianne Dahlia kiertää keulaan.