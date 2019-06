Ravivihje: Toto65 Jokimaa 6.6.2019 – Hachiko de Veluwe Suur-Hollolan tähtenä

Suosikki: 4 Personal Trainer on pohjimmiltaan pystyvä näihin sarjoihin, mutta sen otteet ovat vaihdelleet. Viimeksi kovassa porukassa Superlauantain rapakelissä kiri ei kantanut perille 4. ulkoa. Viimeksi kun Juha Utalan suojatti onnistui pari kuukautta takaperin Vermossa, hevonen oli mainio keulasta.

Utala kertoo tallikommenteissa, että hevonen on treenien perusteella ennätyskunnossa ja nyt on tarkoitus ottaa ensimmäistä kertaa kaikki kengät pois. Kun Personal Trainer vielä pääsee hyvin liikkeelle auton takaa ja on mahdollinen keulahevonen, nostamme sen rankingin kärkeen.

Haastajat: Pelaajien suosikki 6 Ian Boko sai viimeksi nappireissun sisäradalla, mutta ei varsinaisesti säkenöinyt lopussa kovavauhtisessa juoksussa. Tallitietojen mukaan nyt pitäisi olla parempaa luvassa. 5 Matter of Course on myös yksi tasaisen kohteen pelihevosista. Voitokas tamma on hyvässä kunnossa. Toissa kerralla Teivossa se jäi viimeisellä takasuoralla parijonoon kun takaa hyökättiin ja tuli tilaa saatuaan loppusuoran juosten. Viimeksi helpommassa tehtävässä tuli sitten melko odotettu voitto. Matter of Course matkasi takapareissa, sai kirissä hyvää vetoapua maalisuoran alkuun ja tuikkasi lopun parhaiten. 1 An-Andree kohtaa aiempaa kovemman porukan, mutta on sen verran hyvässä kunnossa, ettei ole ulkona hyvistä lähtöasemista. Toissa kerralla Lappeessa ruuna kiri 4. ulkoa vahvasti meeting-karsinnan ykköseksi 12,5-vauhtisessa lopetuksessa. Viimeksi Mikkelissä Arna Ruohomäen ajokki jyräsi 6. ulkoa 1200 metrin kirillä hyväksi kakkoseksi.

Yllättäjät: Kovaa kuntoa keväällä väläytellyt 2 Confidence Man on edelleen voitoton, mutta tason säilyessä saldon luulisi komistuvan pian. Viimeksi Vermossa 1,5 kuukauden paussilta ruuna yritti 900 metrin kiriä 5. ulkoa ja oli ihan hyvä, vaikka laukkasi lopussa. Hyppyn paloi todennäköisimmin viides tila. 12 Dalton Hoss on sen verran vireessä, että on surkealta lähtöpaikaltakin lappukamaa. Ruuna on ollut jo pitkään hyvä. Viimeksi Vermossa Borgmesterin voittamassa laatulähdössä se kesti keulasta kunnialla 11-vauhtisen avauksen. Dalton Hoss on ihan yhtä hyvä myös toisten takaa ja tykittää lopussa taistoon, jos saa inhimillisen reissun. 3 Albino Brave kiri viimeksi kohtuullisesti kakkoseksi suojajuoksun jälkeen. Kyseessä on kyvykäs hevonen lähtöihinsä, joka pystyy vielä parempaankin. 10 White Cross Bicho oli viimeksi pikamatkalla mukana kärkiryhmässä 08-vauhtisessa avauksessa ja matkasi lopulta 2. ulkona, kestäen tempon hyvin.

Juoksunkulku: Tasainen kiihdytys. Personal Trainer ja Ian Boko hinkunevat aktiivisimmin kärkeen. Personal Trainer voi kiihtyä avojaloin yllättävän liukkaasti ja on potentiaalinen keulahevonen.

Pelijakauma: Personal Trainer (13%) on alipelattu suosikki ja yksi kierroksen ideavarmakandidaateista.