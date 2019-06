Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 5.6.2019

Pelisuositus

Ravien pitkävedossa on tarjolla viisi kohtalaista ylikerrointa. Avauskohteessa suosikkeja on painotettu liikaa, minkä takia-kategoria on jäänyt pelikelpoiseksi kertoimella 4,5. Rajakertoimemme sille on 4,0.Huikeasti menoaan parantanuton suomenhevosten pitkällä matkalla pelattavissa lukemalla 6,5. Arviomme kakkossuosikin voiton todennäköisyydelle on 18 prosenttia, joka vastaa kerrointa 5,56.Kovemmassa suomenhevoskohteessa tiukan suosikkikaksikon Tahtova-Sheikki päähaastajapääsee nippa nappa ostoskoriin kertoimella 6,7. Se on pelikelpoinen lukemalla 6,25.Toinen Toto64-varmammeon kelpo pelikohde myös pitkävedossa kertoimella 2,15. Sen kertoimen kuuluisi olla hiukan alle 2,0:n.Viimeinen pelisuositus on huipputasokkaassa Derby-liigassa kilpaileva. Suosikki ei kiehdo ylipelattuna Toto64:ssä, mutta koska Veikkaus uskoo siihen meitäkin vähemmän, sen pitkävetokerroin 6,9 ylittää suhteellisen selvästi pelikelpoisuuden rajan.Muu voittaja 4,5*Enon Vilppi 6,5**Hymynkare 6,7*Baby Beyonce 2,15**Wingman 6,9*Vermon ravien pitkävetokohteet sulkeutuvat kello 18. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.