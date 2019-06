Ravivihje: Toto64 Vermo 5.6.2019 – 140000 euroa ekstraa

Suosikki: Vappupäivänä Vermossa tiukan kamppailun voitosta käyneet 1 Tahtova ja 2 Sheikki valtaavat rankingin kärkipaikat. On vähän makuasia, kummalle niistä ojentaa suosikin viitan. Takamatkalta startannut kaksiko taivalsi kirilenkin kolmannella radalla peräkkäin siten, että Tahtova halkoi tuulta ja Sheikki peesaili sen kannoilla. Molemmat taistelivat hyvin perille, mutta Sheikki kurotti viime metrit hiukan pontevammin. Koska vauhdikkaampi Tahtova päässee tällä kertaa keulaan, mistä vastaa sisukkaasti, se on IS Ravien ykkösmerkki.

Haastajat: Sheikki on ehtinyt kilpailla jo kerran Vermon kaksinkamppailun jälkeen. Se kulki tuossa juoksussa hurjasti pahan lähtölaukkansa jälkeen, eikä sen kunto vaikuttanut olevan ainakaan laskemaan päin nelossijasta huolimatta.

Tähtikuskin käsissä kaksi viime kilpailuaan voittanut 5 Hymynkare joutui jälkimmäisen starttinsa jälkeen muille vaarallisena koelähtöön, koska yritti Teivossa matkalla puraista edellään mennyttä ohjastajaa. Hevosen fyysinen sijoitus tuossa juoksussa oli hyvä ja se runttasi loppumetreillä varmasti kärkeen. Vastus on Vermossa jonkin verran kovempi, mutta ori pystyy myös parantamaan, sillä se tuli Teivoon tauolta.

6 Larsman ei ole taistellut aivan täysillä loppuun asti viime kilpailuissaan, minkä takia se ei ole aivan kuumimpia pelihevosia, vaikka sen lahjat sitä edellyttäisivätkin. Ori taipui toissa kerralla piikistä pikkurahoille eikä se kyennyt viimeksi seuraamaan keulavoittajan vauhdissa perille asti.

12 Hetviina laukkasi vuoden kahdessa ensimmäisessä startissa uusista käsistä, mutta teki viimeksi täysipainoisemman juoksun ja kiri 3. ulkoa joukon parasta vauhtia kolmanneksi. Tamma on siirtynyt edesmenneen Risto Tupamäen treenistä Antti Tupamäelle. Tamman kunto on varmasti pysynyt hyvänä, mutta sen tehtävä piippuhyllypaikalta on kaikkea muuta kuin helppo.

Yllättäjä: Kovakuntoinen 10 Sokker on kulkenut hurjasti laukkojen jälkeen, mutta ehjän juoksun tekeminen tuntuu olevan sille tällä hetkellä ylivoimaista. Vaikka vastus on tiukka, ori ei olisi ravatessaan pihalla edes voittokamppailusta.

Pelijakauma: Suosikkipari on alipelattu ja Hymynkare ja Oiva-Sointu ovat ylipelattuja.

Juoksunkulku: Tahtova torjuu kiihdytyksessä Larsmanin, joka menee sen peesiin. Sheikille ja Hymynkareelle kelpaisi kuolemanpaikkakin.