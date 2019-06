Ravivihje: Toto5 Teivo 4.6.2019

Suosikit: Neljäs kohde on peliprosenttien valossa ja paperillakin kahden kovan koitos. 6 Notable on tehnyt pelkästään hyviä suorituksia sen jälkeen, kun siltä voitiin taas talven jäljiltä riisua etukenkiä. Vermossa ruuna polki kaukaa 5. ulkoa viimeiset 900 metriä kolmannella ja löi kakkosessaan tauluun aivan huipputuloksen 13,1ake. Notable on lähtökohtaisesti alussa haastajaansa 5 Give Me Matchia nopeampi, pääsee etupuolelle ja siksi niukka ykkösmerkki.

Kauden voittoputkella aloittanut Give Me Match ei ole kaartanut voittajakehään sitten maaliskuun alun, mutta esitykset ovat olleet edelleen hyviä kautta linjan. Viimeksi ruunalla ajettiin aika passiivisesti ja se tuli huomattavan paljon voimia tallella 3. sisällä pussissa maaliin.

Yllättäjät: 4 Krampus teki hyvää työtä viime kaudella, mutta tämä vuosi on alkanut kangerrellen. Ruuna laukkasi Finlandia-päivän taukostartissaan heti alussa ja keskeytti jatkossa. Sateen kovettama rata oli valmentajan mukaan pahasti vastaan, eikä ratkaisu riisua kenkiä ainakaan auttanut sitä ongelmaa. Krampus on ollut yleensä hyvä tauoiltansa, mutta nyt vastassa on heti pari hurjan kovaa tähän sarjaan. Nopea 3 Memphis Minnie ottaa ensimmäisen keulan ja saa sen jälkeen Notablen eteensä. Siitä ei hyvä sijoitus saa yllättää, vaikka voitto on tietysti tiukassa. 2 Gunvald ja 1 Expanse's Tornado ovat toistensa kaltaisia. Molemmilla on hyvä fysiikka ja kunto kohdallaan, mutta kiihtyvyyttä saisi olla enemmän ja hyviltä paikoiltakin niiden on vaikea päästä huippuasemiin. 12 Yank Match oli sijoitustaan sitkeämpi viimeksi tauolta ja johtavan rinnalta, mutta lähtöpaikka on nyt mahdoton. 11 Diva Hoss on edellisen tapaan tuloillaan, mutta ankeissa lähtöasemissa. 7 Nelilyn North Wind oli Mikkelissä paljon voimia tallella pussissa, mutta se oli tätä sopivampi tehtävä, eikä suoranainen näyttö tähän. Ruuna on joka tapauksessa tauluaan vaarallisempi.

Pelijakauma: Ei ihmeitä. Krampus (10 %) on hieman yliarvostettu.

Juoksunkulku: Memphis Minnie avaa johtoon. Notable tulee ulkoa voimalla eteenpäin ja hakee lopulta keulan.