Ravivihje: Toto4 Seinäjoki 3.6.2019

Suosikki: 5 Sykloni oli Joensuussa tasainen 3. ulkoa, mutta meni startin ansiosta eteenpäin ja nappasi Jyväskylässä kakkosrahat 2. sisältä. Esitys ei vieläkään aukottomasti vakuuttanut, sillä voittomarginaali voittajaan oli lopulta selvä. Sykloni on valmentajan mukaan mennyt starttien ansiosta eteenpäin, mikä on näkynyt harjoituksissa positiivisesti. Ori on epävarma avaaja joka pystyy ravilla paljoon.

Haastajat: 11 Vilivillis kilpailee kovalla voittoprosentilla. Ruuna voitti Seinäjoella varmasti johtopaikalta ja sai startin alle, jolloin hevosten otteet monesti petraantuvat. 16 Hipatsu oli Seinäjoella 3. ulkoa hyvä kolmas kovan Rågerin voittamassa lähdössä. Härmässä ruuna laukkasi viimeisellä takasuoralla hyvästä noususta ja olisi ilman hyppyä kohonnut mukaan kärkitaistoon. Hipatsu on hyvä menijä sarjoihinsa joka tulee ajan myötä palaamaan mukaan voittokantaan. Viime starttien kaltaisilla otteilla ykkössija on tulossa lähiaikoina. 4 Erehys hyppäsi Haapajärvellä hyvästä noususta päätöspuolikkaan alussa ja Kokkolassa ori paikkasi lähtölaukan positiivisesti. Ehjällä suorituksella Erehys pystyisi paljoon. 12 Kaappi ei viimeksi riittänyt kovassa tehtävässä 3. sisältä. Nyt porukka on sopivampi ja startti saattoi viedä oritta eteenpäin.

Yllättäjät: 3 Krannin Pihla oli Härmässä tahmea 2. ulkoa. Tammalta pyritään ottamaan tähän kisaan kengät pois, jolloin hevonen on ollut jonkin verran parempi. 7 Vauhti-Leevin kunnossa ei ole vikaa, sillä Seinäjoellakin se kamppaili johtavan rinnalta positiivisesti perille. 6 Masun Vilke keräilee tasaisesti hyviä sijoituksia. Seinäjoella 3. sisältä tasaisesti kirinyt ori nappasi Härmässä nelossijan 3. ulkoa. 15 Taksvenla sai Teivossa hyvän juoksun keulahevosen takana, mistä tamma nappasi pronssisijan. Tamma oli parempi kuin aikaisemmin ja pystyy petraamaan edelleen.

Pelijakauma: Hipatsu (4%) on koko Toto4-pelin maistuvin merkki.

Juoksunkulku: Krannin Pihla pyrkii keulaan, sillä toisten takaa tamma on tahmeampi. Erehys hakeutunee toisen radan veturiksi.