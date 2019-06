Ravivihje: Toto4 Kaustinen 2.6.2019

Suosikki: 4 Mr Money Robber on menestynyt säännöllisesti läpi uransa ja ottanut mukavat 12 totosijaa 18 startista. Huhti-toukokuun vaihteessa ruunalla oli sijoituksellisesti heikko putki, mutta kyse oli enemmän epäonnisista juoksunkuluista kuin laskuvireestä. Seinäjoen voitto tuli pitkällä sitkeällä kirillä ja Teivonkin kakkonen rehdillä juoksulla johtavan rinnalta. Tämä on hevosen uran ensimmäinen maili, mutta siltä on tuntunut löytyvän vauhtiakin ja se saa olla aika selväkin suosikki.

Haastajat: 1 Real Archin lähtönopeus on hieman vaihdellut, mutta Juha Länsimäki on tavannut saada sen hyvin liikenteeseen ja Kaustisen ykköseltä on maililla poikkeuksellisen hyvä kiihdyttää. Viimeksi ruuna kiersi matkalla Mr Money Robberin edellä keulaan, eikä voinut sille mitään, mutta maililla osat voivat herkemmin vaihtua. Hevonen juoksee joka tapauksessa sisärataa ja se on vauhtimaililla aina iso etu.

3 Arctic Mystery muutti Hannu Hietaselle huhtikuussa ja on juossut sen jälkeen tiheään kilpaa. Ruuna suoriutui Teivon starteissa hyviin tuloksiin ja esityksetkin olivat ihan rehtiä tasoa. Härmässä hevonen jäi täysin pussiin. On tietysti eri asia seurailla kuin voittaa, mutta vastus ei pitäisi olla ylitsepääsemätöntä edellisiin verrattuna.

7 Sara Journey puski Seinäjoella pitkän kirinsä myös sitkeästi ja on sen perusteella orastavassa nousukunnossa.

6 Simb Full Point oli Suomen debyytissään suosikin edellä, mutta sijoitus vähän mairittelee. Ruuna sai tulla 3. sisältä koko ajan sujuvasti, tullen lähinnä seuraillen ja Mr Money Robber oli sen takana pitkään pussissa. Varsin tuoreen Ruotsin tulokkaan pitää parantaa paljon, jonka se voi toki tehdäkin, kun kyseessä on toinen startti pitkän tauon jälkeen.

Yllättäjät: 8 Cappucetto on ollut luokaton viimeisiin, mutta ailahtelevalta hevoselta löytyy riittävästi vauhtia näihin sarjoihin. Ei tammaa kannata vähän pelattuna sivuuttaa revityksistä, vaikka huonoja päiviä on useammin kuin hyviä. 5 Starling Chick ei ole loistanut taukonsa jälkeen, mutta pystyy parempaan. Oulussa ruuna täräytti keulaan ja tyytyi johtavan takaa seurailemaan. 2 Daiquiri Web on edellisen tapaan nopea avaaja, mutta loppuun kaivattaisiin lisää puristusta.

Pelijakauma: Real Arch (11 %) ja Arctic Mystery (11 %) ovat hieman aliarvostettuja, kun taas Simb Full Pointilla (14 %) jäi viime kerran totosijasta huolimatta todisteltavaa.

Juoksunkulku: Eturivissä on useita nopeita avaajia. Real Archilla on sauma Kaustisen takasuoran ykköseltä, mutta lujaa tulevat myös Daiquiri Web, Starling Chick, sekä Cappucetto, jos sillä nyt halutaan ladata. Tämä kuuma tamma vie sitten koko matkan kovaa, jos niin tehdään. Lähtöön on aika helppo ennustaa vauhtia oli keulassa kuka tahansa.