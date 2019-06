Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Kajaani 1.6.2019

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelisuositus

Ensimmäiset verkot voi nakata avauskohteessa juoksevalle, jonka kerroin on 7,0. IS Ravien rajakerroin hevoselle on 6,25.Ruuna oli loppukevään kilpailuissaan mainio. Hevosen viime esitys oli hieman odotettua pehmeämpi, mutta kenties se on lyhyellä starttivälillä taas terävämpi.Neljännessä kohteessa kakkossuosikkikerroin 4,5 on niukka ylikerroin. Hevonen voittaa lähdön mielestämme 24 prosentin todennäköisyydellä, joka vastaa kerrointa 4,2.Tamma on todella kyvykäs tällaiseen tehtävään, eikä tulosrivi kerro sen vireestä tai kapasiteetista mitään. Toissa kerralla hevonen jäi hyvissä voimissa pussiin. Viimeksi parijonosta ei lohjennut sille paikkaa kiihdytyksessä, ja lopussa sen oli mahdotonta parannella hänniltä asemia tasokkaassa Ypäjä Louvren voittamassa kisassa.Kolmas yritys on-kategoria suomenhevosten tasoitusajossa. Sitä pääsee pelaamaan kertoimella 3,75. Oikeampi lukema on 3,33.Alladin Bro 7,0*Hard To Trick 4,5*Muu voittaja 3,75*Kajaanin ravien pitkävetokohteet sulkeutuvat klo 14.30. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.