Ravivihje: Toto75 Kajaani 1.6.2019

Suosikki: Dexterousin jäätyä pois suosikiksi nousee 9 Erica Field, joka on asiallinen kirihevonen. Viimeksi Kajaanissa se kiersi 4. ulkoa muut paitsi keulasta niukkaa voittoon kestäneen 4 Express Juniorin. Tähän lähtöön Erica Field voi löytää vielä lisää vauhtia jenkkikärryistä. Tamma vaikutti alustavasti hyvinkin kiinnostavalta peli-idealta, mutta pelijakauman keikahdettua se on vain neutraali kärkirankkaus.

Haastajat: 3 Up All Night pystyy koviin lopetuksiin ja Kajaanin pitkä loppusuora puoltaa. Varsinkin Seinäjoen-startissa nähdyn kaltaisella suorituksella ruuna nousisi korkealle. Tuolloin se kiri 4. ulkoa viimeiset 700 metriä 12,4-vauhdilla Troopersin voittaessa. 7 Alladin Bro oli loppukevään kilpailuissaan mainio. Kuopiossa ruuna spurttasi lopun terävästi 12-vauhtia 5. sisältä ja Mikkelissä tuli tappio vain kovakuntoiselle Olle Rocille, jolle Alladin Bro luovutti keulapaikan 1000 metriä ennen maalia. Torstain välistartissa Rovaniemellä Alladin Bro hyökkäsi 4. ulkoa 800 metriä ennen maalia ja riitti kuudenneksi. Esitys oli hieman odotettua pehmeämpi, mutta kenties hevonen on nyt lyhyellä starttivälillä taas terävämpi. Lähtöpaikka parani ennakkosuosikin jäätyä pois.

Yllättäjät: 12 Backward's Boy on ollut jo pitkään hyvässä kunnossa ja olisi paremmalta lähtöpaikalta ollut ylempänä rankingissa. Viime lauantaina Vieremällä ruuna oli mainio johtavan rinnalta ja selvästi paremman oloinen kuin esimerkiksi tuolloin yhtä paljon pelattu 11 Going Above. 1 Lewis Li ei ole huippupaikalta ihan mahdoton totohevonen. Mikkelissä ruuna voitti keulasta tätä helpomman lähdön. 2 A Nice Officer avaa reippaasti ja on todennäköinen ensimmäinen keulahevonen. Sen pitää kuitenkin parantaa viime esityksistä, jotta T75-voitosta voisi haaveilla.

Juoksunkulku: A Nice Officer ottaa ensimmäiset keulat aktiivisella kuskilla. Valjakko myös puolustanee paikkaansa.

Pelijakauma: Up All Night (13%) on lähdön kiinnostavin merkki.