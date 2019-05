Ravivihje: Toto4 Pori 31.5.2019

Suosikki: 10 Larvan Hurmos palasi Vermossa takaisin päiväjärjestykseen runttaamalla johtavan rinnalta väkisin ykköseksi. Larvan Hurmos on aina ollut vahva menijä, mutta tälle kaudelle ori on löytänyt lisää nopeutta ja ravivarmuutta. Tehtävä on Porissa sopiva ja Larvan Hurmoksen kuuluisi hoidella tehtävänsä tyylipuhtaasti.

Haastajat/yllättäjät: 5 Julmin teki toissa kerralla OK-juoksun 2. ulkoa, mutta parhaimmillaan ori olisi ollut ainakin lähempänä voittoa. Nyt kärkikaksikko karkasi turhan kauas. Viimeksi ori juoksi 2. ulkona, mistä tuloksena oli tasainen viides sija. Julmin on erittäin nopea menijä, joka pystyy nähtyä parempaan. 9 Hevillä oli Vermossa erittäin lähellä voittoa tehtyään upean juoksun kuolemanpaikalta. Sheikki ehti ohi, mutta toisaalta esim. Julmin jäi kauas. Viimeksi Mikkelissä ori tsemppasi jälleen johtavan rinnalta positiivisesti perille. Kunto ei ole pienen paussin jälkeen ainakaan laskemaan päin. 6 Lover ailahtelee. Toisinaan se pystyy loistoesityksiin, mutta huonojakin iltoja mahtuu sekaan. Larvan Hurmoksen lyöminen tuntuu liian kovalta tehtävältä. 1 Valppaus on nopea menijä, joka juoksee todennäköisesti keulassa. Mikäli taistelutahto on kohdallaan, sillä on pieni mahdollisuus pitää takamatkan suosikit aisoissa loppuun saakka.

Pelijakauma: Larvan Hurmos on aiheesta suursuosikki ja käy varmaksi.

Juoksunkulku: Valppaus pitää johtopaikan ja Varjonova menee tämän taakse. Hevillä hakeutuu kuolemanpaikalle ellei kyseinen paikka kelpaa muille. Larvan Hurmos tekee takapareista ratkaisun ajoissa.