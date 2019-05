Ravivihje: Toto65 Rovaniemi 30.5.2019

Suosikki: Toto65-pelin avauskohde on hieman sekava, kun moni avainhevonen on huonolla lähtöpaikalla ja pari muuta kyvykästä hevosta palaa pitkältä tauolta. 11 MAS Capacity ei ole hävinnyt laukatonta starttia tänä vuonna ja voittanut muutenkin puolet uransa kisoistaan. Viimeksi Bodenissa ruuna kiri vaikeista asemista hyvin ja oli loppusuoralla neljäntenä laukatessaan, joten tulosrivistön hll on harhaanjohtava. 11-radalta voi asioita mennä helposti pieleen, mutta kapasitettinsa puolesta Capasity on mielenkiintoisin. Alla on venähtänyt starttiväli, mutta Melkko-Sorosen -tallista siitä ei tarvitse olla yleensä suuremmin huolissaan.

Haastajat: 7 Fairstorm on nostanut viime aikoina tasoaan todella huomattavasti. Ruuna on ollut kaikissa Ruotsin menestysstarteissaan keulassa ja tehnyt mainiot esitykset. Paikka on ulkona, mutta "James" Saarela satsaa varmasti taas alkuun ja varsinkin myöhäisten poisjääntien myötä hevosella ei pitäisi olla vaikeuksia päästä mielipaikalleen.

4 Outfield Olgan edellisestä voitosta alkaa olla aikaa, mutta tamma on tehnyt pitkän taukonsa jälkeen läpi kevään hyviä esityksiä. Se oli esimerkiksi Kaustisella tätä huomattavasti tasokkaammassa T75-tammalähdössä hyvä kakkonen, joskin juoksukin meni siellä nappiin. Bodenissa tuli paha laukka lähtösuoran päässä ja esitys oli sen jälkeen aivan hyväksyttävä.

12 Alladin Bro luovutti Mikkelissä matkalla keulan Olle Rocille ja tuli sen tuntumassa hyvällä sykkeellä maaliin. On hyvä huomioida, että Olle Roc olisi tässä suursuosikki.

9 Joana's Roadrunner on päässyt kilpailemaan kovin katkonaisesti, mutta on ollut usein hyvällä tasolla tauoltakin. Ruuna ei ole vauhdikkain, mutta se puurtaa tosi sitkeästi.

Yllättäjät: 8 Walk Out ei riittänyt Kuopion tasokkaalla vauhtimaililla, mutta sama kohtalo olisi ollut monella muullakin tämän lähdön hevosella ja edelliset esitykset olivat hyviä. 5 Eko Joyfull pääsee hyvin liikkeelle ja ruunalla on nyt sopivasti startti alla pitkältä tauolta. 10 Hillbilly Brucen ja 6 Spartan Furyn Ruotsin viime esityksiä ei voi moittia, mutta jotenkin niiltä puuttuu sellaista terävyyttä, jolla voitettaisiin tällä tasolla. 3 Listas Hector riittää luokallaan pitkälle, mutta edellisestä startista on huomattavan paljon aikaa ja taustajoukot varoittavat, ettei harjoituksissa ole ajettu kovin kovaa joten tukkoisuutta voisi ihan luonnollisesti olla ilmassa vielä Rovaniemellä.



Pelijakauma: Alladin Bro (4 %) ja Outfield Olga (10 %) kiinnostavat selkeimmin suosikkikaksikon tueksi, mutta tässä lähdössä ei ole väärin tuhlata merkkejä enemmänkin.

Juoksunkulku: Pari poisjääntiä helpottaa huomattavasti Fairstormin työtä vallata keulapaikka ja se tuskin missaa sitä. Takahevosista ainakin Joana's Roadrunnerilla on voimaa tulla matkalla eteenpäin ja MAS Capacityllakin saatetaan myös tehdä sellainen ratkaisu.