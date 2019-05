Ravivihje: Toto64 Vermo 29.5.2019

Suosikki: Olli Koivusen rattailleen saava 3 Wingman on huippupaikalta suosikkimme. Ruuna esitti voittojuoksuissaan komeat kirit, jälkimmäisellä kerralla tätä vastaavassa tehtävässä kovakuntoista High Flyingiä ja kumppaneita vastaan. Wingman matkasi 4. ulkona ja kiersi lopun vahvasti kolmatta rataa pitkin. Hevonen oli hyvä myös viimeksi tasokkaassa Kyvyt esiin -divisioonafinaalissa, vaikka jäi viidenneksi. Se juoksi taas 4. ulkona ja tuli lujaa maaliin neljättä viidettä rataa pitkin. Viimeiset 700 metriä Wingman kulki lentokelissä peräti 10,1-vauhdilla. Wingman tuntuu petraavan koko ajan, sillä viimeksi se ravasi kaarteet aiempaa paremmin.

Haastajat: 4 Baby Beyonce on lupaava tamma, joka syksyn voittojuoksujensa kaltaisena voisi olla pitelemätön tässäkin. 14-tulokset syntyivät kevyen näköisesti ja Baby Beyonce näytti sekä pystyvänsä avaavan kovaa että kestävänsä vauhtia. Pelimielessä on kuitenkin varminta suhtautua pitkältä tauolta palaavaan hevoseen varauksella. Tallikommenteissa lisää tietoa hevosen tilanteesta. 2 Casimir Tof ei pysty puolustamaan kärkipaikkaa sisäradalta, mutta saa ainakin säästeliään juoksun ja on kuntonsa puolesta mahdollinen menestyjä. Toissa kerralla ruuna spurttasi hyvin loppua 3. sisältä. Viimeksi se kiersi puolimatkassa johtavan rinnalle ja oli kelvollinen neljäs Olle Rocin voittaessa. Viime voittojuoksussaan johtavan rinnalta loistanut 11 Lady Nightingale on kapasiteettiaan alempana rankingissa, kun viime juoksuissa on tullut yllättäviä laukkoja ja lähtöpaikka on selvästi huonompi kuin muilla pelihevosilla.

Yllättäjät: 5 Cragganmore avaa kovaa ja on kiinnostava yllätyshaku. Ruuna oli mainio syksyllä ja palasi asiallisessa vireessä pitkältä tauolta kaksi viikkoa sitten Mikkelissä. Se matkasi 3. ulkona, hyökkäsi loppukurvissa ja kiri hyvin neljättä rataa pitkin. Pienten marginaalien lähdössä takajoukkoihin jää monta hyvää kirihevosta, jotka pystyvät rankaisemaan, jos kenttä kääntyy lopussa. Niistä ensimmäisenä mainitaan 9 Cavalier. Kyvykäs 4-vuotias on kehittyvää sorttia ja pystyy tällä kaudella toistaiseksi nähtyä parempaan. 10 Winter Amiraal voitti viimeksi vauhtijuoksun 2. sisältä ja löi mm. 12 Adrienne's Amin. 6 Tiffany Journey on juossut kevään aikana kovissa lähdöissä, kuten Pilvenmäki Specialin finaalissa ja Tammaderbyn karsinnassa. Niissä kilpailuissa ei tullut menestystä, varsinkin kun ravi ei stemmannut. Viimeksi sopivassa rahasarjassa tuli paluu voittokantaan johtavan rinnalta.

Juoksunkulku: Baby Beyonce on todennäköisin keulahevonen, ainakin jos vire on heti kohdillaan ja taktiikka aktiivinen suoraan pitkältä tauolta. Jos pelisuosikilla passaillaan, kärkeen painuu Cragganmore.

Pelijakauma: Parhaat merkit löytyvät yllättäjäosastosta Cragganmoren (6%) johdolla.