Ravivihje: Toto5 Teivo 28.5.2019

Suosikki: 3 Milla Sonik hakee ensimmäistä voittoaan uudessa tallissa ja sellainen voi hyvinkin tulla tiistaina Teivossa. Viisivuotias ei ole huonoja juoksuja tehnyt, sillä esimerkiksi Vermossa hevonen piti 2. ulkoa kovassa lähdössä neljänneksi. Viimeksi tamma oli päätöskierroksen alkaessa sijalla yhdeksän, mutta mainio loppuveto kantoi sen aina kaksariin asti. Lähtöpaikka on selvästi parempi kuin viime kisoissa.

Haastajat: 1 Better Boss jäi voittostarttinsa jälkeen pussiin 3. sisälle. Lahdessa Better Boss juoksi lopulta 2. ulkona. Voittanut Dancinginthedark meni menojaan ja ruuna piti kakkoseksi. Tällä kertaa lähtöpaikka on säädyllisempi. 7 Burnhill's Luck säkenöi Lahden voitossaan johtavan rinnalta eikä ollut huono viimeksikään samalta juoksupaikalta. 6 Heavy Beat oli Lahdessa tasainen haastavista lähtökohdista ja raskaalla kelillä. Teivossa ruuna pääsi loistopaikkaan 2. sisälle eikä erehtynyt maalisuoralla. Ruuna on hyvä kilpailija ja yksi suosikeista.

Yllättäjät: 5 Bombardilla ajettiin paussilta nätisti 4. sisältä. Tällä kertaa taktiikka on mitä todennäköisimmin aktiivisempi huippukuskilla. Bombard on oleellisesti tulosriviään huokeampi menijä. 9 Expanse's Tornado jäi Porissa liian kauas 5. sisälle kun taas Teivossa tamma olisi voinut olla keulasta lähempänäkin voittoa. 11 Käthyllä riittää selvästi enemmän potentiaalia kuin viime tuloksista voisi päätellä. 2 Gaiana ei väsy ensimmäisten joukossa. Se on kesäkeleillä hieman vaikeuksissa huippunopeuden ollessa tasaisempi kuin monella muulla lähdön osallistujalla. Hyvässä iskussa kilpaileva 8 Our White Star tarvitsee hieman onneakin näistä asemista että pystyy nousemaan kärkitaistoon.

Pelijakauma: Bombard (3%) kiinnostaa yllättäjäosastolta.

Juoksunkulku: Bombard on sen verran nopea, että ruuna päässee keulaan. Sillä tuskin luovutetaan paikkaa pois ainakaan kovin helposti. Burnhill's Luckille saattaa jällen olla paikka johtavan rinnalla varattuna.