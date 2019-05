Ravivihje: Toto4 Oulu 27.5.2019

Suosikki: 2 Unite' Gams ei ole suorittanut viime starteissaan tasollaan, mutta juoksee nyt niin sopivan näköisessä porukassa ettei ruunan tarvitsekaan olla ihan parhaimmillaan menestyäkseen tässä lähdössä. Marko Hakkaraisen ajokki juoksee ennakkotietojen mukaan pitkästä aikaa ilman kenkiä ja sen luulisi saavan vastustajilta sen verran kunnioitusta, että keulapaikka liene haettavissa alkumatkasta.

Haastajat: 8 Bea Conchita on tulosrivistöään paremmassa kunnossa. Kahdessa viimeisessä Bodenin startissa vastus on ollut tämänkertaista kovempi ja juoksunkuluissa oli hieman epäonnea. Kasiradalta juoksu voi mennä hankalaksi, mutta Bea Conchita on niin kyvykäs, että se pystyy menestymään tässä lähdössä vaikka jäisikin alussa takajoukkoihin.

Yllättäjät: 1 Soleil Journey palaa tauolta pikkuarvoituksena, mutta taustajoukkojen mukaan se on treenannut kotona hyvin ja kenkiä on tarkoitus riisua. Ykkösradalta nopea lähtijä saanee namureissun. 11 Make Me Rich meni viimeksi uuden volttiennätyksensä toisesta sisältä ja tamma oli aiempaa pirteämpi. Lähtöpaikka on huono eikä Make Me Rich ole kovin hanakka voittamaan, joten ihan kärkisija tulisi yllätyksenä. 9 My Bikini Workout pystyisi kykyjensä puolesta pärjäämään tässä lähdössä, mutta tamma ei ole suorittanut aikoihin tasollaan eikä tauoltapaluukisa vakuuttanut. 10 Silveriina on ollut pariin viimeiseen sijoituksiaan parempi ja se on osoittanut piristymisen merkkejä, mutta toki uran avausvoitto olisi takarivin lähtöpaikalta iso yllätys.

Juoksunkulku: Mint Choco avaa aluksi keulaan. Unite' Gamsilla ajettaneen alussa eteenpäin ja keulapaikan luulisi olevan sille tarjolla.

Pelijakauma: Unite' Gams (37%) voisi olla enemmänkin pelattu. Make Me Rich (15%) on puolestaan alustavasti aivan liikaa pelattu.