Ravivihje: Toto4 Härmä 26.5.2019

Suosikkki: 1 Koveri on yksi mielenkiintoisimpia suomenhevosnousukkaita. Startteja on takana on vasta 20, mutta voittajarinkiin ori on päässyt kääntymään jopa 15 kertaa. Vaikka vastus on nyt ihan eri tasoa kuin aiemmin tauolta palatessa, niin silti Koveri on nostettava hyvistä lähtöasetelemista lähdön suosiksiksi. Pasi Impolalla on tapana tuoda suojattinsa valmiina starttiin ja paalulta Koveri vetää lähtöä pitkään. Härmän vanhalla radalla keulapaikka on vieläpä iso etu.

Haastajat: 9 Joriini oli viimeksi Kuopion kivikovassa T75-lähdössä kenties parempi kuin koskaan. Toisessa ulkona juossut ori sai kiritilat viimeisessä kurvissa, jonka jälkeen se lopetti 20,4-vauhtia viimeiset 400 metriä ja heti maalin jälkeen Joriini oli jo toisena. Nyt vastus helpottuu tuntuvasti ja pienessä lähdössä 40 metrin takamatkasta ei kannata suuremmin murehtia.

10 Akaasia oli viimeksi Vermossa jo huomattavasti parempi kuin Seinäjoen tauoltapaluustartissaan. Hallitseva ravikuningatar tuli keulasta ainoastaan Huimariinan ohittamaksi ja oletettavaa on, että starttien myötä Akaasia petraa edelleen otteitaan. Kovana lähtijänä se saanee etupaalut nopeasti kiinni ja Akaasia lienee selkäjuoksun jälkeen jopa parempi kuin keulasta.

8 Metkutus oli viimeksi mukana samassa lähdössä kuin Joriini. Ori jäi viidenteen ulos, josta se punnersi 20,5-vauhtia viimeisen tuhannen, mutta kymmenettä sijaa korkeammalle ei vain ollut mahdollisuutta. Veteraaniori jatkaa kunnossa, vastus on sopiva ja Metkutus on ennenkin pystynyt voittamaan Härmän vanhalla radalla.

5 Aatsi tunnettiin ennen täysin keulariippuvaisena hevosena, mutta viime aikoina se on tullut myös takaa. Tosin Vermon välistartissa ruuna taipui yllättävän pahoin johtavan takaa ja se startti toi hienoisia kysymysmerkkejä. Lyhyt starttiväli voi historian perusteella olla jopa etu ja Aatsi lähtee niin kovaa liikkeelle, että Jarmo Saarela käy todennäköisesti tiedustelemassa olisiko keulapaikka tarjolla.

7 Wauhti hävisi viimeksi keulasta vain hurjalle Fiilingille ja teki kauden parhaan starttinsa. Veli-Erkki Paavolan suojatti on paras vapaalta radalta, mutta ainakaan keulaan ei ole tällä kertaa asiaa.

Yllättäjät: 4 Turon Linda on parantanut viime aikoina kovasti otteitaan. Myös se olisi vapaalta radalta selvästi parhaimmillaan, mutta luulisi tamman luulisi tulevan nykykunnossaan myös selkäjuoksulla. 3 I.P. Muskotti taipui viimeksi johtavan takaa, mutta palasi siihen kisaan tauolta ja parantanee oleellisesti tähän starttiin. Kovana lähtijänä se saanee namureissun Koverin takana.

Juoksunkulku: Koveri pitää keulat, josta sillä myös ajetaan.

Pelijakauma: Koveri (21%) ei ole alustavasti edes lähtönsä suosikki ja se lyödäänkin varmaksi.