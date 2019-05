Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vieremä 25.5.2019

Pelisuositus

Ensimmäisenä nostetaan framille Ellin Sisu, joka on pilannut viime aikoina juoksujaan laukkoihin. Nyt se arvottiin eturiviin, mistä laukan vaara ei ole yhtä suuri kuin toisten takaa. Keulassa juoksevaa Ellin Sisua ei ole helppo voittaa ja Veikkauksen tarjous 2,70 on niukka ylikerroin. Ellin Sisu starttaa ravien kuudennessa lähdössä.Ravien 9. lähdössä Elliot Webin kerroin 5,60 nousee pelisuositukseen. Kerroinrajamme sen voitolle on tasan viisi. Hevonen on tehnyt kevään mittaan muutaman tosi hyvän esityksen ja vahvana menijänä se pystyy itse töihin matkalla.Ravien kahdeksannessa lähdössä pelinjärjestäjä arvostaa hiukan meitä enemmän erityisesti kovaa suosikkikaksikkoa Juiseri–Vernanto. Kohteen Muu voittaja -vaihtoehto saa kertoimen 6,50. Todennäköisyysarvioista johdettu kerroinraja on 6,25, joten kyseessä on minimipanoksen arvoinen rajatapaus.Maininta vielä 11. lähdön yllättäjäkandidaatille Ambrogiolle, joka teki viimeksi Bodenissa 4. ulkoa rehdin tasavauhtisen kilometrin kirin ja paransi kengittä edellisestä juoksustaan. Kertoimessa 9,50 on hiukan ilmaa.Kohde 4104: Ellin Sisu 2,70 **Kohde 4109: Muu voittaja 6,50 *Kohde 4110: Elliot Web 5,60 **Kohde 4112: Ambrogio 9,50 *Vieremän ravien pitkävetokohteet sulkeutuvat klo 18.00 tai 18.30. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.