Ravivihje: Toto75 Vieremä 25.5.2019

Suosikki: Tammalähtö on hyvin avoin koitos, jossa juoksunkulku merkitsee tavallistakin enemmän. Pitkään kaukana omasta tasostaan kilpaillut 8 Astrodome näytti viime kilpailussaan, ettei se ole vielä mennyttä kilpakalua. Viime vuonna 22 startissaan vain yhden kakkossijan saavuttanut tamma porskutti Kouvolassa kuolemanpaikalta murskavoittoon. Koska vastus ei Vieremällä oleellisesti kovene tuosta iltaravilähdöstä T75-statuksesta huolimatta, Astrodome on nostettava kuumimpien pelihevosten joukkoon.

Haastajat: 4 She Is Cecilian vire on ollut keväällä nousussa. Hevonen seuraili kolme kilpailua sitten Vermossa 2. sisältä maksimaaliseen kolmossijaan, mutta on spurtannut viime starteissaan pirteästi, kun on päässyt tulemaan myöhään pussista.

Talvella muutamia häikäiseviä juoksuja tehnyt 2 Long Leg Lizzy oli toissa kerralla kesy puutteellisen valmistautumisen takia. Viimeksi hevosen vire jäi hämärän peittoon, koska se laukkasi omia aikojaan Astrodomen perästä 800 metriä ennen maalia. Vähän huolestuttavaa kyllä oli, että tamma hyppäsi vielä uudelleen muiden takana vähän ennen maalia.

Alkukeväänä pari mukavaa esitystä tehneen 7 Rio Crowen viime startin voi unohtaa, koska se joutui taivaltamaan vaativalla kuolemanpaikalla.

Vauhdikkaasti avaava 6 Luna de Paris saa hyvän reissun, mutta sen melko vaisut viime startit hieman arveluttavat.

Joukon toinen 4-vuotias kuopus 11 Chris Crystal on parantanut menoaan viime starteissa. Se tuli kolme kisaa sitten kärkirintaman takana pussissa maaliin ja on ollut viime juoksuissaan hyvillä reissuilla asiallinen kakkonen keulavoittajia uhkaamatta. Tamma ei ole kiertelijätyyppiä, minkä takia lähtöpaikka sotii jonkin verran sitä vastaan.

Yllättäjät: 12 Maana’s Black Rose nousee mainion viime kilpailunsa perusteella pelihevosten sakkiin. Haapajärvellä kahdelta takamatkalta yksin startannut tamma iski viimeisen takasuoran alussa vauhdikkaaseen kiriinsä 5. ulkoa ja erkani Curakaon kanssa kaksinkamppailuun, jonka hävisi vasta maalikuvan perusteella.

3 Klara Håleryd nousi tauon jälkeen Joensuussa kaukaa viimeisestä parista kolmossijan tuntumaan. Siltä odotettiin viime kilpailussa sen takia paljon, mutta kuolemanpaikkajuoksu kovatempoisessa lähdössä oli tammalle liikaa. Vauhdikas menijä kannattaa pitää yhä peleissä mukana superyllättäjänä.

Pelijakauma: Astrodome, Maana’s Black Rose ja Klara Håleryd ovat jääneet selvästi alipelatuiksi. She Is Ceciliaa, Long Leg Lizzya ja Rio Crowea on kannatettu liikaa

Juoksunkulku: Radoilla 1, 3, 4 ja 6 on hyvät avaajat. Klara Håleryd tai Luna de Paris vastaa vetotöistä.