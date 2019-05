Ravivihje: Toto4 Mikkeli 24.5.2019

Suosikki: 5 Lady Luckin starttaaminen on ollut viime aikoina katkonaista. Tamma starttasi uudessa kotimaassaan viimeksi Teivossa, missä hevonen lopetti mukavasti 3. sisältä. Lady Luck omaa sarjoihinsa hyvän kapasiteetin ja siihen luotettiin länsinaapurissa jatkuvasti paljon pelirintamalla. Sen lähtönopeus ei riitä johtopaikan saamiseen, mutta se ei ole kynnyskysymys. Edellinen voitto tuli helposti 5. ulkoa, vaikka tamma oli viimeisessä kurvissa viimeisten joukossa. Selkäjuoksulla Lady Luck ohittaa useimmat, ehkä jopa kaikki.

Haastajat: 11 Johnny Flame oli hurjana Kuopiossa, missä ruuna runttasi kuolemanpaikalta keulaan samassa kun 10,5 -vauhtinen ensimmäinen kierros kuulutettiin. Voitto tuli lopulta ylivoimaisesti. Hevonen olisi ollut eturivistä nopea avaaja eli lähtöpaikka on miinus, mutta mikäli suoritustaso pysyy viime kertaisella tasolla, vaikea sitä on näistäkään asemista aliarvoida. 1 Rebel Rapid tähtää keulaan, mistä ruuna otti edellisen voittonsa. Viimeksi hevonen joutui kiertämään ukoratojen kautta johtohevosen rinnalle, istä ruuna tsemppasi hyvin ja oli loppukaarteessa toisena kunnes väsy iski. Rebel Rapid on hyvä lähtijä ja todennäköisin keulahevonen. Piikin pitäessään se pystyy paljoon. 8 Aira Cloc on selvästi tauluaan vaarallisempi menijä. Oikeana päivänä se pystyy avaamaan niin reippaasti että jopa keulapaikka on mahdollinen. Johtavan rinnalta menestyminen olisi hankalaa etenkin reippaalla matkavauhdilla. Aira Clocia ei voi sulkea pois, sillä tuurien natsatessa se voi viedä lähdön nimiinsä näistäkin asemista.

Yllättäjät: 7 Memphis Minnie avaa hyvin ja tähtää keulapäähän heti ensimmäisillä metreillä. Viimeksi tamma tsemppasi 3. sisältä totoon. 4 Crisp Look taipui viimeksi johtavan kannasta. Ruuna pystyy parempaan. 2 Flying Duck onnistuu harvoin täydellisesti, mutta kunnossa ei ole vikaa. Lappeessa tamma sukelsi johtavan rinnalta 3. sisälle, mistä hevonen nousi viimeisellä takasuoralla uudelleen keulan kupeelle. Marginaali voittajaan oli lopulta selvä. 12 Giresse Boko oli Lappeessa kelpo kolmas 3. sisältä. Vireessä ei ole valittamista, mutta Mikkelissä 12-radalta vaatii huiman ylivauhdin ja lisäksi epäonnea pahimmille kilpakumppaneille. 9 The Best Spruce jäi viimeksi pahoin pussiin eikä pystynyt tilaa saatuaan parantamaan. Startti alla se voi parantaa.

Pelijakauma: Lady Luck saatetaan lopulta pelata liian selväksi suosikiksi. Luotamme suosikkinelikkoon.

Juoksunkulku: Rebel Rapid pitää johtopaikan ja lopulta Aira Cloc saattaa joutua kiertämään rinnalle. Matkavauhti pysyy tasaisen reippaana.