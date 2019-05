Ravivihje: Toto4 Seinäjoki 23.5.2019 – 20000 euroa ekstraa jaossa

Suosikki: 14 New Life Wheels on päässyt starttailemaan valitettavan katkonaisesti, muuten voittosumma olisi aivan toisenlainen. Kauden avauskisassa Bodenissa ruuna paikkasi hienosti laukkansa ja viimeksi se taisteli pitkällä matkalla hienosti toiselta ilman vetoapua tullen 13,3-vauhtia kirikierroksen. New Life Wheels on juossut tämänkertaista huomattavasti kovemmissa lähdöissä ja nyt sillä on hyvä sauma palata voittokantaan. Todennäköisesti ruunalla ajetaan viimeistään matkan aikana aktiivisesti eteenpäin.

Haastajat: 11 Crystal Bay on viime starttien perusteella vahvassa nousuvireessä. Viimeksi tehtävä oli voiton suhteen toivoton, kun Crystal Bay juoksi hidasvauhtisessa juoksussa kaukana kärjestä neljännessä ulkona. Sieltä se pinkoi ilman vetoapua viimeiset 700 metriä 10,9-vauhtia ja oli hyvä kolmas, eikä lopulta hävinnyt paljoakaan kärkikaksikolle. Samanlaisena Crystal Bay on suosikin selkeä ykköshaastaja ja 3100 metrin matkakin on oriille etu.

9 Black Maya on kyvykäs ja vahva tamma eikä esityksissä ole ollut moitteen sijaa vaikkei tänä vuonna olekaan vielä totoon yltänyt. Viimeksi se meni kovassa T75-sarjassa hyvän täyden matkan tuloksen 14,2a ja toissa kerralla puursi rehdisti viidenneksi Vermon tasokkaassa lähdössä. Nyt vastus on edelliskertoja sopivampi ja myös sille 3100 metrin matka on vain plussaa.

Yllättäjät: 1 Piquant Stride on paalun kyvykkäin hevonen ja juossee paalupaikaltaan joko keulassa tai sen selässä. 4 Pegasos Boltissa on luokkaa, mutta ottanut viime starteissaan omituisia laukkoja ja sen takia iso kysymysmerkki. 5 Fakir Nyx omaa hyvän kirin suojajuoksun jälkeen, mutta tarvitsisi lisää puristusta loppusuoran tiukkoihin vääntöihin. 2 Västerbo Locksmith vastaa hyvin keulasta ja jos se sinne pääsee niin ruuna voi olla tauosta huolimatta kärkipäässä. 7 Elzevier Lloyd väläytti viime Seinäjoen kisassaan pitkästä aikaa nousuvirettä, mutta todennäköiset kakkosrahat paloivat loppusuoran laukkaan. Ravilla ruuna pystyisi yllättämään ainakin helpommassa porukassa. 12 Callaway Scoop olisi parhaimmillaan pelihevosia tähän lähtöön, mutta viime starttien perusteella huippukuntoon on vielä matkaa.

Juoksunkulku: Piquant Stride pitänee keulat. New Life Wheelsilla voidaan jo alkumatkasta tulla niitä kyselemään. Matkavauhti lienee joka tapauksessa kahden ensimmäisen kierroksen osalta korostetun maltillista.

Pelijakauma: New Life Wheels (40%) voisi olla enemmänkin pelattu.