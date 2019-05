Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 22.5.2019

IS Ravit odotti vesi kielellä Toto64-varman Seabiscuitin pitkävetokerrointa, mutta peliyhtiön ”suosikkihepo” aiheutti pettymyksen. Sen kerroin on ainoastaan 2,6, joka alittaa selvästi jopa meidän rajakertoimemme 3,0. Pelaajien tämän hetken prosenttijakauman perusteella ruunan voittajakertoimen kuuluisi olla peräti 5,5.Keskiviikon pelikoriin poimitaan paremman puutteessa kolme lähinnä lievää ylikerrointa. Niistä ensimmäinen on matalamman suomenhevossarjan-kategoria lukemalla 5,7. Oikeampi kerroin sille on 5,25.Illan toinen valinta on pelaajien Toto65-pankin Bismarck Comeryn ykköshaastaja. Hyvän juoksun saavan nousukuntoisen hevosen kertoimessa 6,5 on ilmaa muutamia kymmenyksiä.Pelisuosituksen täydentää kovemman suomenhevoslähdön T64-suosikkikertoimella 3,6. Arviomme sen voitolle on 30, joka vastaa kerrointa 3,33.Muu voittaja 5,7*Talladega Ranger 6,5*Sheikki 3,6*Vermon ravien pitkävetokohteet sulkeutuvat klo 18.00. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.