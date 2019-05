Ravivihje: Toto64 Vermo 22.5.2019 – tarjolla todellinen supervarma!

Suosikki: Kierroksen päättävä Isokenkä ei ole aivan yksinkertainen veikattava. Ykkösmerkkimme ja varmaehdokkaamme on 5 Seabiscuit, jonka juoksu meni pieleen viimeksi Oulun Number Onessa huonolta lähtöradalta. Vermossa sillä on hyvä sauma päästä mielipaikalleen keulaan. Hevonen antoi sieltä periksi helmikuussa Turussa ennen taukoaan, mutta sen startin voi unohtaa, koska hokkikengät eivät sovi sille. Treenarin mukaan ruuna on taas hyvällä mallilla.

Haastajat: Jenkkiori 6 Brooklyn Hill on jatkanut uraansa mukavasti Suomessa. Se voitti kevään toisen starttinsa hallitusti Lahdessa, missä pääsi etenemään takamatkalta sujuvasti keulaan jo ensimmäisessä kaarteessa. Viimeksi hevonen nousi päätöspuolikkaan alussa parijonosta Workout Wonderin taakse kiriin ja seurasi tätä uhkaamatta selväksi kakkoseksi.

Kovissa porukoissa koko alkukauden kilpaillut 3 Special Envoy U.S. on kärsinyt epävarmuudesta etenkin loppumatkalla, mutta se on myös paljastunut tällaisiin lähtöihin riittävät kykynsä. Kaksi kilpailua sitten ruuna seurasi Next Directionin soolojuoksussa 3. sisältä hurjassa lopetuksessa hyvin kolmantena maaliin. Viimeksi hyvä avaaja oli takarivistä jostain syystä aivan liian paineissaan ja laukkasi alkumatkalla väkisin hylkäykseen.

8 Hotshot Luca oli Seabiscuitin tavoin hänniltä mahdottoman tehtävän edessä Number Onessa, mutta sen kunnossa ei näyttänyt olevan moittimista. Toista rataa pitkin juossut ori lopetti maalisuoralla ihan hyvin. Hotshot Luca seurasi toissa kerralla Porin Kultaloimessa keulasta voittaneen T. Rexin vanavedessä kakkoseksi.

Yllättäjät: Epäonnistumisaltis 9 Grant Boko väläytti taitojaan viime kuussa Teivon ylivoimavoitossaan, jossa jätti muun muassa peesissään seuranneen Brooklyn Hillin lopussa kauas taakseen. Lahdessa hevosten osat vaihtuivat, kun Grant Boko taipui kuolemanpaikalta hännille kauas Brooklyn Hillin taakse. Viimeksi ruuna paikkasi alkulaukkansa mukavasti hyvällä loppuvedolla.

2 Zigge Silvo ei ole vaaraton huippupaikaltaan. Sen juoksu ei mennyt toissa kerralla parhain päin 3. sisältä, koska keulahevonen sammui edessä yllättävästi. Viimeksi ruuna seurasi samalta paikalta Volnik du Krasin voittostartissa maksimisijoitukseen ennätyksellään 11,1a.

Pelijakauma: Brooklyn Hillin suosikkiaseman Seabiscuitiin nähden voi jopa kyseenalaistaa. Hotshot Luca on ylipelattu kasipaikalta ja Grant Boko alipelattu.

Juoksunkulku: Seabiscuit avaa joukon keskeltä tuulenhalkojan paikalle ohi Twist Of Faten. Jos Brooklyn Hillillä satsataan alkuun, sillä on vaarana jäädä kuolemanpaikalle.