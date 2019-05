Ravivihje: Toto5 Teivo 21.5.2019

Suosikki: 12 Whogonow on tauoltakin suosikki. Oriilla on valmentajan mukaan ajettu harjoituksissa suunnitellusti pitemmän aikaa eli se palaa suht' valmiina radoille. Myös taktiikka puhuu sen puolesta, että Whogonow:lla ollaan heti tosissaan pärjäämässä. Sillä ajetaan eteenpäin, mikäli vauhti rauhoittuu, kun hevonen on tehnyt hyviä suorituksia johtavan rinnaltakin. Nelivuotias on suosikki ja ehkä jopa varma - tauoltakin. Sen verran hyvä ori on ollut voitoissaan ja pystyy menemään täyden matkan kesäkelissä ainakin 14-vauhtia läpi ellei kovempaakin.

Haastajat: 9 Global Uncommon ei Vermossa yltänyt kärkeen keulassa juosseen Mark Moren hallitessa lähtöä. Ruuna juuttui lisäksi kirivaiheessa liikenneruuhkiin, mutta tuli loppua kelpo tyylillä. Seinäjoella viisivuotias kesti johtopaikalla reippaan ensimmäisen lenkin kunnialla ja kamppaili totoon. 7 Sign Of Secret oli toissa kerralla mainio keulasta ja kamppaili viimeksi johtavan rinnaltakin suoraselkäisesti. Ruuna avaa erittäin hyvin ja tähdännee johtopaikalle, mistä se on ollut aina hyvä. 3 Ambrielilla on viime starteissa ajettu sisältä, mistä tamma on esittänyt hyvät lopetukset. Lähtöpaikka on paras mahdollinen eikä nousukuntoinen tamma välttämättä ole täysin ulkona kärkikuvioista. 5 O.F.V.Prince osoitti toissa kerralla, että se pystyy huippukuntoisena kirimään kärkeen hieman kauempaakin takapareista. Ruuna kilpaili Seinäjoella tasokkaassa lähdössä ja kiri 4. ulkoa mukavasti perille. Muutama hyvä on jälleen vastassa, joita vastaan O.F.V.Princelle pitää sattua huippupäivä, että voitto on mahdollinen. 10 Rocking Royal Lela on kyvykäs mutta samalla epätasainen suorittaja. Ruuna ei todennäköisesti voita tauolta, mutta se kannattaa pitää revityksissä mukana. Ainakin jatkoa ajatellen sitä pitää seurata tarkasti.

Pelijakauma: Sign Of Secret (7%) on alipelattu.

Juoksunkulku: Sign Of Secret avaa keulaan ja Ambriel pyrkii tämän kantaan. O.F.V.Prince saattaa jäädä toisen radan veturiksi, mutta se ei olisi katastrofi, mikäli Whogonow:lla ajetaan niin aktiivisesti kuin ennakkokommenteista voi päätellä.