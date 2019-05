Ravivihje: Toto65 Jyväskylä 20.5.2019

Suosikki: Montén SM-karsinta päättää Toto65-pelin. Mukana on voittosummilla mitattuna kirjava sakki, mutta kärki on tasokas. 2 Flynn Boko on vihjaajan niukka suosikki. Normaalisti aika ravivarma hevonen on laukannut selästä kolme kertaa neljästä, mutta eiköhän hevonen ala tässäkin lajissa asettumaan. Finlandia-montéssa ruuna tulitti päätöspuolikkaan taustalta alle kymppiä ja ohitti 12 Ranch Newmanin varmasti.

Haastajat: Ranch Newman on pelisuosikki, mutta se antaa ideallemme lähtöpaikoissa tasoitusta. Muutama poisjäänti toki jelppaa, mutta takarivi on takarivi. Ruunasta on kuoriutumassa oikein mainio monté-hevonen ja se on toinen lähdön kahdesta kovasta.

10 Rocket Zet voitti monté-debyyttinsä varmasti ja oli pirteä kakkonen sen jälkeen kärryt perässäkin. Debyytin 16,2/1000 metriä ei riitä alkuunkaan tässä, mutta rutinoituneelta hevoselta saattaa tietysti löytyä tiukassa paikassa lisää.

Yllättäjät: 1 Wannacmyguns on kilpaillut montéssa säännöllisesti ja napsinut ihan korkeimmallakin tasolla kärkisijoja. Finlandia-päivänä ruuna jäi suosikkikaksikon jalkoihin, mutta oli kuitenkin hyvä neljäs ja käytännössä sillä on esimerkiksi Rocket Zetia kovempia lajinäyttöjä. Suosikkikaksikon lyöminen olisi silti yllätys. 5 Ramble On on löytänyt montésta itselleen mielekkään lajin, mutta avoimella tasolla mennään sille hieman liian kovaa.



Pelijakauma: Flynn Boko (28 %) ja Ranch Newman (38 %) keikautettaisiin alustavan pelijakauman vastaiseksi. Rocket Zet (25 % on hieman liikaa ja Wannacmyguns (3 %) liian vähän rastattu haastaja.

Juoksunkulku: Sisäratojen pelihevoset avaavat asiallisesti, mutta Kuopion perusteella Brandon Beyonce on alussa kaikkein nopein. Eiköhän koko matka painella reippaasti.