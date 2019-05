Ravivihje: Toto4 Lappeenranta 19.5.2019

Suosikki: 12 Välähdys oli tauolta yli-innokas ja laukkasi lähdettyään ensimmäiset metrit totutun terävästi liikkeelle. Hypyn jälkeen ori kulki viimeiset 1900 metriä 22,9 -kyydillä ja oli kokonaisuutena asiallinen paussi huomioiden. Voltista Välähdys on ollut epävarmempi kuin auton takaa, mutta yksin startaten ravaaminen on varmaankin todennäköisintä. Viimeisestä neljästä volttilähdöstä Välähdys on laukannut kolmessa. Tehtävä on niin sopiva, että ehjällä juoksulla Välähdys kiertää koko sakin.

Haastajat/yllättäjät: 10 Eeti voitti Ylivieskassa keulasta ja oli hyvä Oulussakin, missä ori teki mainion kirin 3. ulkoa. Eeti runttasi periksiantamattomasti perille asti, mutta joutui toteamaan vastustajan paremmaksi maalikamerassa. Eeti voitteli keväällä helpompia lähtöjä, mutta antoi viimeksi viitteitä siitä, että myös kovemmissa tehtävissä sitä on pidettävä vakavana voitontavoittelijana. 1 Ypäjä Jallu nousi Kouvolassa etusuoralla toisen radan veturiksi ja sai pian selän eteensä. Lopussa ruuna ratkaisi pelin varmasti edukseen. Viimksi Ypäjä Jallu pääsi keulaan, mistä voittoa odotettiin, mutta Metkutus runttasi väkivahvasti edelle. Metkutus on kova vastustaja eikä sille ole häpeä hävitä, mutta tämän mentyä ohi Ypäjä Jallu ei pitänyt kakkoseksi vaan jäi pronssille, mikä oli tarpeetonta kun hopeatila oli otettavissa. Välähdystä ja Eetiä vastaan otteiden on terävöidyttävä. 11 Piskon Pouta hävisi Joensuussa niukasti Dikaattorille. Viimeksi tamma pääsi keulaan, mistä voitto oli vuorenvarma. Tällä kertaa tehtävä ei ole suosiollinen, kun etumatkaa Välähdykseen on vain 20 metriä. 3 T.T. Hunsvotti oli Jyväskylässä asiallinen keulasta. Lahdessa ori otti laukan ensimmäisessä kaarteessa ja jäi voiton suhteen ratkaisevasti. T.T. Hunsvotti pääsee tällä kertaa alusta asti kiinni pääjoukkoon ja pystyy pysymään siellä loppuun asti. Voitto voi olla liikaa vaadittu, mutta hyvä sijoitus ei.

Pelijakauma: Oikein pelattu.

Juoksunkulku: Ypäjä Jallulle saattaa tällä kertaa kelvata selkäjuoksu, mikäli T.T. Hunsvotti tulee vaativana rinnalle. Välähdyksellä ajettaneen selästä, mikäli hevonen on siihen suostuvainen. Mikäli Välähdys painaa raa'asti ohjille, sillä on ajettava aikaisin eteenpäin. Tällöin paikka keulassa saattaa irrota niinkin myöhään kuin esimerkiksi toiseksi viimeisessä kaarteessa.