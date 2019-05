Ravivihje: Toto75 Kuopio 18.5.2019

Suosikki: 3-vuotiaat kehittyvät tähän vuoden aikaa nopeasti ja voimasuhteet heittelevät. SHKL Cup aiemmilla eri nimillään onkin aina ollut herkkä kilpailu yllätyksille, eikä lähdössä kannata kainostella merkkien kanssa tänäkään vuonna. 5 Bond Eagle on mielenkiintoisin pelihevonen, vaikkakin voltin vitosrata saattaa olla ylitsepääsemätön murhe. Oriille sai Seinäjoella kelloon viimeiset 1400 metriä, jotka se kulki 15,2 ja olemuksen perusteella varaakin jäi vielä niissä kyydeissä runsaasti. Edellisessä kisassa varsa lopetti upealla tyylillä kymppiä. Ohjastajanvaihdos on myös merkittävä edellisiin kisoihin verrattuna.

Haastajat: 3 Exit Fastback pelleili parissa ensimmäisessä kilpailussaan varsamaisesti, mutta on ottanut sen jälkeen kaksi tyylikästä voittoa. Lahden keulavoitossa jäi rutkasti varaa. Kolmoselta on hyvä kiihdyttää.

Edellisen tallikaveri 1 Bobby Blue Frido on myös mukavissa lähtöasemissa. Kahdella voitolla aloittanut ori taipui viimeksi johtavan rinnalta "mahdottomalla juoksulla" kierreltyään 11-avauksessa kolmatta, mutta valmentaja painottaa, ettei varsa ollut muutenkaan sinä päivänä priima ja nyt on luvassa parempaa.

Raviliiga Tapparan 8 Marschall Match voi tehdä monta omistajaa iloiseksi. Ruuna ei ole koolla pilattu, mutta kilpailijan luonnetta löytyy. Seinäjoen karsinnassa varsa ratkaisi 3. ulkoa varmoin ottein ja voitti kaksi ensimmäistä kisaansa hienolla tyylillä johtavan rinnalta. Huteja on vasta yksi ja siinäkin 3-vuotias rutisti rehdisti johtavan rinnalta ennen lopun laukkaansa.

Yllättäjät: Heikki Korhosen kaksikko 2 Samurai Comery ja 4 Pegasos Evo on myös varottava. Kummallakin oriilla on varaa parantaa viime tuloksistaan paljon ja niille tulee tähän kisaan terävöittäviä varustemuutoksia. 12 Edwina Orden on vielä voitotta, mutta ollut aina totossa. Seppeleajossa tamma oli pussissa ja ei ole tässä vaaraton, vaikka takamatka on tietysti tällaiseen kisaan tukala lähtökohta. 6 Joe's Monkey Man veti Seinäjoella keulassa reippaasti ja kesti hyväksyttävästi kakkoseksi. 7 Pastor Jackson on ollut huiman avauskisan jälkeen pettymys ja taisi siinä ylittää itsensä näyttäen paremmalta kuin on. 10 MAS Dominant kiri viimeksi Marschall Matchin edellä, eikä pystynyt vastaamaan sille lopussa, mutta ruuna on myöskin kehittynyt hyvää tahtia.



Pelijakauma: Marschall Match (18 %) on alustavissa pinnoissa suljetulta paikalta yliarvostettu.

Juoksunkulku: Arvoituksellinen kiihdytys, jossa tulee väkisinkin pari merkittävää laukkaa, kun varsoilla tykitetään isossa kisassa rohkeasti matkaan. Juoksuradan hevosilla on etu ja kun siellä on kaksi aktiivista kuskia, niin on aika helppo ennustaa, että jompikumpi niistä myös johtaa.