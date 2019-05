Ravivihje: Toto4 Seinäjoki 17.5.2019 – 20000 euroa ekstraa

Suosikki: Useampikin taukohevonen sekoittaa pakkaa toisessa Toto4-kohteessa. Suosikkivalinta on kuitenkin helppo. Lahjakkaaksi tiedetty, mutta pitkään alisuorittanut 12 Råger aloitti viimeksi uusista käsistä ja homma toimi Jouni Miettisen väreistä kuin pronssiin valettu. Esa Holopainen hyökkyytti oriin 2. ulkoa kiriin viimeisellä takasuoralla ja viimeiset 700 metriä sujuivat 22,6-kyydillä. Niillä vauhdeilla ehtii tässä kauempaakin, mutta on tietysti arvoitus, että oliko muutos hevosessa pysyvä vai hetkellinen innostuminen.

Haastajat: Kolme kertaa tällä kaudella voittanut 9 Hipatsu on ollut viime kisoissaan epäonninen ja taulu valehtelee nykykunnon suhteen. Ruuna ei pärjää suosikille pätkällä, mutta ei häpeä kestävyydessä. Marraskuussa hevosella voiton ohjastanut Niko Jokela palaa rattaille, eikä se ainakaan miinus ole.

8 Masun Vilke kaasuttaa eturivin uloimpaakin kovaa liikkeelle. Ori oli Ylivieskassa Eetin takana hyväksyttävä kakkonen, vaikkei selvästikään lyhyellä starttivälillä parhaimmilllaan. Porissa 6-vuotias pommitti ulkoa keulaan ja laukkasi lopulta hienon tuloksen ja ainakin kakkosen hyökättyään kiriinsä 400 metriä jäljellä 2. sisältä.

1 Aronin Muisto on suoritusvarma, muttei voita kovin mielellään. Ykkösratakin saattaa olla loukku. Huhtikuun starteissa hevonen oli hieman nahkea ja siinä mielessä pikkutauolta kysymysmerkki.

Yllättäjät: 7 Viehko Venla ei riittänyt viimeksi luonnollisestikaan avoimessa tammalähdössä, mutta hevonen on pariin otteeseen kierrellyt omissa sarjoissaan oikeinkin sitkeästi, eikä sen ilmestyminen ainakaan tototaistoon saa tässä yllättää. 4 Jumiinilla on ollut terveyshuolia hyvän kausiavauksen jälkeen, mutta valmentaja uskoo, ettei hevonen harjoitusotteiden perusteella ole nyt ainakaan viime kisaa huonommalla tolalla. Laukkariski on alussa tosin melkoinen. Tammaderbyn kakkonen 6 Ponutella on aloittanut kauden laukkaillen, mutta kulkenut niiden jälkeen hyväksyttävästi. 11 Komennolle jäi viimeksi Rågerin voittamassa kisassa hieman jossiteltavaa ja tamma on ollut piristymään päin, muttei ihan parhaimmillaan toisten takaa. 2 Kikan Velperi menestyisi taatusti, jos olisi viime kauden lopun iskussa, mutta valmentaja ei usko hevoseen tauolta juurikaan. Vauhdikas 5 I.P. Muskotti on ollut jo pitkään vaisu, mutta mielenkiintoista nähdä onko tauolla löytynyt uutta virtaa.

Pelijakauma: Masun Vilke ansaitsisi enemmän huomiota.

Juoksunkulku: I.P. Muskotti on eturivin selvästi nopein, mutta sillä on alussa iso laukkariski. Sisältä Aronin Muisto lähtee sen minkä pystyy ja ulkoa sen suurin uhka on Masun Vilke. Joku näistä kolmesta on lopulta keulassa.