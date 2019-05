Ravivihje: Toto4 Lahti 16.5.2019

Suosikki: 4 Juntti-Jussin ja Tommi Kylliäisen yhteinen taival alkoi mukavasti viidennellä sijalla kovana Finlandia -päivänä. Juntti-Jussi matkasi 4. sisällä reipasvauhtisessa lähdössä ja piti temponsa mukavasti perille. Tätä ennenkin hevonen oli hyvä tsempaten Vermossa johtavan rinnalta totoon ja jääden Seinäjoella rintaman taakse vaille mahdollisuutta. Juntti-Jussi kohtaa Lahdessa sopivan vastuksen ja pääsee loistoasemista matkaan. Se avaa hyvin, mutta keulapaikkaa ei voi pitää itsestäänselvyytenä. Ruuna pystyy menestymään muualtakin.

Haastajat: 2 Rokin Maxi ei Vermossa pysynyt avauskierroksella muiden mukana, kun kärki paineli ensimmäisen lenkin 20-kyydillä. Toisella kierroksella ori suoritti ohituksia ja tuli hyvin maaliin. Lahdessa tempo tulee olemaan maltillisempaa, mikä suosii vauhdeiltaan rajallista menijää. Rokin Maxilla on hyvä fysiikka eikä se väsy ensimmäisten joukossa. 9 Vaellus käynnistyi Oulussa haparoiden matkaan. Ori juoksi lopulta 4. ulkona, mistä esitys oli korkeintaan keskinkertainen. Startti alla voitokas ori pystyy parantamaan. 6 Kukan Tutu pääsi Lahdessa hyvänä avaajana 4. sisälle, mistä ruuna seuraili lopussa. Ruuna on pitkästä aikaa autolähdössä ja eturivissä, mistä sillä on mahdollisuus avata keulapaikalle. Ruuna on ollut kärkipäästä parempi kuin kaukaa takapareista. 7 Suvi Kevätön ei ole viime starteissaan näyttänyt parasta osaamistaan. Sisällä on nähtyä enemmän kykyjä. Nopea 3 Vinksa saa hyvän juoksun kärkipäässä. Mikäli Mikkelissä ensimmäisessä kurvissa laukanneella ruunalla riittää huumori loppuun asti, jopa totosija on otettavissa. Myös 1 Lilin Jytky pääsee asemiin, mutta voitto voi olla liikaa vaadittu.

Pelijakauma: Juntti-Jussi on lähtönsä todennäköisin voittaja, mutta peliosuus (55%) on iian korkea.

Juoksunkulku: Vinksa, Juntti-Jussi ja Kukan Tutu erottuvat alussa. Kukan Tutu päässee lopulta johtoon.