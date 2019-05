Ravivihje: Toto64 Vermo 15.5.2019

Suosikki: 8 Cavalier Brodde palasi viimeksi odotetusti voittokantaan tätä helpommassa tehtävässä. Ruuna juoksi keulassa ja irtosi lopussa kevyesti muista. Varaa vaikutti jäävän tosi paljon, joten ruuna jatkaa suosikkinamme, vaikka rima nousee vastuksen puolesta. Cavalier Brodde ehti näyttää kovan kuntonsa jo edelliskilpailuissa, vaikka menestystä ei tullut juoksunkulkujen ollessa vastaan.

Haastajat: 10 Shadow Woodland on hurjan vauhdikas hevonen ja aloitti lupaavasti Risto Airaksisen valmennuksesta. Vaikka hevonen on jo 10-vuotias, siinä voi olla vielä ainesta jopa Suur-Hollolan mustaksi hevoseksi. Ruuna aloitti Jokimaalla 4. sisällä, mistä nousi 1000 metriä juostuna toiseen pariin ulos. Siitä Shadow Woodland spurttasi mukavasti loppusuoraa ja hävisi vain keulasta hallinneelle Brooklyn Hillille, lyöden selvästi muun muassa taas vastassa olevan 13 Run For Royaltyn. Kovissa lähdöissä hyvää virettä esitellyt 11 Celebrity Lane on lähdön idearasti. Toissa kerralla Finlandia-päivän vauhtimaililla ruuna sai sisäratajuoksun jälkeen myöhään tilaa ja tuli hyvävoimaisen näköisenä maaliin. Viime keskiviikkona William Birdlandia ja kumppaneita vastaan ruuna kulki 4. ulkoa viimeiset 700 metriä 10,2-vauhtia ja tuli vahvasti perille saakka. Jos kiritykki saa vetäviä selkiä eteen kirissä, voittoon on selvästi paremmat mahdollisuudet kuin alustava pelijakauma antaa ymmärtää. 9 Lonely Rider tekee uutta tulemista Matias Salon tallista. Hevonen oli hyvä jo toissa kerralla Teivossa, kun spurttasi 3. sisältä viimeiset 400 metriä 09,8-vauhdilla. Viimeksi ori oli oikein mainio johtavan rinnalta ja löi selvästi mm. kolmantena sisäradalla matkanneen 7 Fordaluvachocolaten.

Yllättäjät: 1 Silent Victory on riviään parempi ja jäi viimeksi pussiin. Siihen saattoi palaa jopa voitto. Loistoasemat auttavat korkealle, vaikka tehtävä kovenee. 3 Club Nord Star on jäänyt viime kilpailuissaan pussiin ja on riittävä hevonen näihin lähtöihin, vaikka tällä ja viime kaudella on tullut vain yksi voitto ja sekin Kouvolan iltaraveista. 12 Bret Bokon kunto on ok, mutta ruuna ei ole vanhemmiten enää mikää kiertelijä. Edellä mainittu Run For Royalty on joukon kyvykkäimpiä ja parantaa startti alla varmasti, mutta Kriterium-voittajan parhaista suorituksista alkaa olla jo aikaa. Jokimaalla tauolta se hävisi paljon muun muassa Shadow Woodlandille.

Juoksunkulku: Fordaluvachocolate aloittaa keulassa ja saattaa myös puolustaa paikkaansa.

Pelijakauma: Kovakuntoinen Celebrity Lane (13%) on aliarvostettu.